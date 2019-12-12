Бойовики у Нігерії захопили військовий табір: 70 людей загинули



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Нігерійські військові

Напад стався в тому ж районі, де у травні внаслідок двох атак бойовиків було вбито майже пів сотні військових

У Нігері поблизу західного кордону з Малі стався напад бойовиків на віддалений військовий табір, внаслідок чого загинули близько 70 військових.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що напад стався поблизу міста Інатес, в тому ж районі, де у травні внаслідок двох атак бойовиків було вбито майже пів сотні військових.

За даними джерел видання, жертвами нападу стали близько 70 військових, ще 30 солдат було поранено. Крім того, бойовики захопили військовий табір.

Поки не зрозуміло, хто саме відповідальний за напад, однак у виданні наголошують, що цього року збільшилася кількість атак ісламістських бойовиків, які мають зв'язки з «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою».

До слова, раніше повідомлялося, що російські військові відправляться до Нігерії.