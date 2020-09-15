Болгарія назвала імена росіян, яких підозрюють у спробі вбивства «Новачком»



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28 квітня 2015 року в Болгарії вчинили замах на бізнесмена Омеляна Гебрева, його сина Христо і одного з топ-менеджерів компанії з виробництва зброї

Росіян оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол

Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, яких підозрюють в отруєнні «Новачком» у 2015 році кількох громадян республіки. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що росіян оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.

Прокуратура стверджує, що вони приховують свої справжні імена:

Георгій Горшков використовує ім'я Єгор Гордієнко (Egor Gordienko),

Сергій Павлов - Сергій Лютенко (Sergey Lyutenko),

Сергій Федотов - Денис Сергєєв (Denis Sergeev).

У зв'язку з цим Болгарія відновила ордери на арешт і запити на міжнародний розшук, видані раніше.

Прокуратура зазначає, що перевірила готельні номери і квартири, де нібито жили підозрювані, а також опитала менеджерів і співробітників готелів.

Крім цього слідство встановило, що для отруєння використовували фосфорорганічну сполуку дієтилфосфонат.

Також News.bg і «Російська служба Бі-бі-сі» писали, що, згідно з висновками лабораторії Гельсінського університету, це могла бути отрута класу «Новачок».

Як повідомлялося, 28 квітня 2015 року в Болгарії вчинили замах на бізнесмена Омеляна Гебрева, його сина Христо і одного з топ-менеджерів компанії з виробництва зброї: їх намагалися отруїти невідомою речовиною. Підприємець займається торгівлею зброєю і, зокрема, постачав зброю Україні, а також Грузії під час війни з Південною Осетією в 2008 році.

Сергій Федотов, імовірно, також пов'язаний з отруєнням колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Тоді Bellingcat заявила, що Федотов насправді - випускник Дипломатичної академії МЗС Росії і високопоставлений співробітник ГРУ Денис В'ячеславович Сергєєв. Москва це спростовувала.

Як повідомлялося, Євросоюз пригрозив Росії переглядом відносин через отруєння російського опозиціонера Навального.