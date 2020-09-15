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    У світі

    Болгарія назвала імена росіян, яких підозрюють у спробі вбивства «Новачком»

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    28 квітня 2015 року в Болгарії вчинили замах на бізнесмена Омеляна Гебрева, його сина Христо і одного з топ-менеджерів компанії з виробництва зброї - Болгарія назвала імена росіян, яких підозрюють у спробі вбивства «Новачком»
    28 квітня 2015 року в Болгарії вчинили замах на бізнесмена Омеляна Гебрева, його сина Христо і одного з топ-менеджерів компанії з виробництва зброї

    Росіян оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол

    Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, яких підозрюють в отруєнні «Новачком» у 2015 році кількох громадян республіки. Про це йдеться на сайті відомства.

    Зазначається, що росіян оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.

    Прокуратура стверджує, що вони приховують свої справжні імена:

    • Георгій Горшков використовує ім'я Єгор Гордієнко (Egor Gordienko),
    • Сергій Павлов - Сергій Лютенко (Sergey Lyutenko),
    • Сергій Федотов - Денис Сергєєв (Denis Sergeev).

    У зв'язку з цим Болгарія відновила ордери на арешт і запити на міжнародний розшук, видані раніше.

    Прокуратура зазначає, що перевірила готельні номери і квартири, де нібито жили підозрювані, а також опитала менеджерів і співробітників готелів.

    Крім цього слідство встановило, що для отруєння використовували фосфорорганічну сполуку дієтилфосфонат.

    Також News.bg і «Російська служба Бі-бі-сі» писали, що, згідно з висновками лабораторії Гельсінського університету, це могла бути отрута класу «Новачок».

    Як повідомлялося, 28 квітня 2015 року в Болгарії вчинили замах на бізнесмена Омеляна Гебрева, його сина Христо і одного з топ-менеджерів компанії з виробництва зброї: їх намагалися отруїти невідомою речовиною. Підприємець займається торгівлею зброєю і, зокрема, постачав зброю Україні, а також Грузії під час війни з Південною Осетією в 2008 році.

    Сергій Федотов, імовірно, також пов'язаний з отруєнням колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Тоді Bellingcat заявила, що Федотов насправді - випускник Дипломатичної академії МЗС Росії і високопоставлений співробітник ГРУ Денис В'ячеславович Сергєєв. Москва це спростовувала.

    Як повідомлялося, Євросоюз пригрозив Росії переглядом відносин через отруєння російського опозиціонера Навального.

    МЗС Росія прокуратура ГРУ шпигун Інтерпол отруєння арешт Болгарія Сергій Павлов розшук
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