З будівлі Спеціальної слідчої служби у Литві вкрадено прапор України

Відкрито досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку

З будівлі Служби спеціальних розслідувань (ССР) у Паневежисі було викрадено український прапор з флагштоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За даними Департаменту поліції, близько 7:00 ранку 25 червня з будівлі винесли прапор. О 7:30 ранку на вулиці Васаріо було помічено, що з будівлі штаб-квартири було викрадено український прапор з флагштоком.

Ймовірно викрадений прапор був знайдений того ж дня близько 8 години ранку у Паневежисі, на вулиці Нендреса. За фактом крадіжки ведеться розслідування.

Відкрито досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.

До слова, рада міста Їглава на південному сході Чехії після обговорення вирішило не прибирати з ратуші прапор України, який там встановили на знак її підтримки. Пропозицію прибрати прапор України подав представник ультраправої партії SPD Ріхард Шляйс. За його словами, прапор висить на ратуші вже більше двох років, і «за цей час багато чого змінилося».

Депутат сказав, що суспільство ї«розділилося на два непримиренні табори», а зняття прапора України дозволить цим таборам «стати ближче один до одного».