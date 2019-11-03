Смоленська катастрофа: польські слідчі завершили огляд літака Качинського
Група польських експертів працювала з минулого понеділка
Польські слідчі завершили в суботу вивчення елементів розбитого в Росії урядового Ту-154М.
Це був другий візит польських експертів до Смоленська, інформує Gazetaprawna.pl.
Група з семи польських експертів працювала у Смоленську з минулого понеділка, роблячи фото та відеофіксацію.
Як раніше інформувалося, метою візиту до Росії групи слідчих з Варшави є виконання досліджень, які визнали необхідними американські спеціалісти, котрі співпрацюють з польських спеціалістами.
Польська сторона неодноразово на міжнародному рівні підіймала питання про необхідність повернення Росією уламків літака президента Качинського. Російська сторона відмовляється це робити, наполягаючи, що не може цього зробити до закриття російського слідства. У Варшаві переконані, що небажання віддавати Польщі її ж власність свідчить про те, що Москві є що приховувати у справі катастрофи.