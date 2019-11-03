Смоленська катастрофа: польські слідчі завершили огляд літака Качинського



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Фото: Creative Commons

Група польських експертів працювала з минулого понеділка

Польські слідчі завершили в суботу вивчення елементів розбитого в Росії урядового Ту-154М.

Це був другий візит польських експертів до Смоленська, інформує Gazetaprawna.pl.

Група з семи польських експертів працювала у Смоленську з минулого понеділка, роблячи фото та відеофіксацію.

Як раніше інформувалося, метою візиту до Росії групи слідчих з Варшави є виконання досліджень, які визнали необхідними американські спеціалісти, котрі співпрацюють з польських спеціалістами.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік російського Смоленська під час посадки на військовому аеродромі «Смоленськ-Північний» зазнав катастрофи літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-й річниці розстрілів НКВС польських військових у 1940 році. У катастрофі загинули всі 96 осіб, що були на борту літака, в тому числі і президентське подружжя – Лех і Марія Качинські, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

Польська сторона неодноразово на міжнародному рівні підіймала питання про необхідність повернення Росією уламків літака президента Качинського. Російська сторона відмовляється це робити, наполягаючи, що не може цього зробити до закриття російського слідства. У Варшаві переконані, що небажання віддавати Польщі її ж власність свідчить про те, що Москві є що приховувати у справі катастрофи.