Бойовики атакували найбільше нафтове родовище Лівії



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Нафтове родовище «Аш-Шарара» у Лівії

Це перший збройний напад на нафтове родовище «Аш-Шарара»

У Лівії бойовики вчинили збройний напад на центральну станцію найбільшого в Лівії нафтового родовища «Аш-Шарара».

Про це повідомляє агентство «Анадолу».

За інформацією видання, район родовища на півдні країни перейшов під контроль прихильників генерала Халіфи Хафтара в лютому цього року.

Як повідомили агентству джерела, близькі до Хафтару, постраждалих немає, інфраструктурі не завдано збитків.

Зазначається, що це перший збройний напад на нафтове родовище «Аш-Шарара».

На родовищі «Аш-Шарара», яке забезпечувало третину від загального обсягу видобутку нафти в Лівії, щодня добувалося 315 тисяч барелів нафти.

У грудні 2018 року видобуток нафти в цьому районі було зупинено на тлі невдоволення місцевих племен, які вимагали від Національної нафтової корпорації Лівії передачі частини доходів місцевому населенню.

Раніше повідомлялося, що за час боїв в районі столиці Лівії Тріполі з 5 квітня загинуло щонайменше 264 людини, ще 1266 осіб отримали поранення.

Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили летовище.

У Лівії пройшли багатотисячні маніфестації проти атак, очолюваних генералом Хафтаром «східних сил», на столицю країни Тріполі.