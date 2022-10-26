Бренди Zara та Bershka відновлять роботу в Росії

Zara та Bershka повернуться до Росії

Нові магазини відкриються навесні 2023 року

Частина магазинів іспанської fashion-групи Inditex після ребрендингу планує повернутися на російський ринок у наступному році. Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.

За даними видання, на ринок під новими назвами повернуться чотири бренди Inditex – Zara, Pull&Bear, Bershka та Stradivarius.

При цьому бренди Massimo Dutti, Oysho та Zara Home повністю підуть з російського ринку.

Джерела Forbes повідомили, що нові магазини відкриються навесні 2023 року.

Також видання «Известия» повідомляло, що Zara продовжить роботу у РФ під назвою «New fashion» (Нова мода), хоча джерело Forbes розповіло, що такий варіант не обговорювався.

Зауважимо, що в березні із російського ринку пішли модні бренди Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M, Massimo Dutti, Zara, Bershka, Gucci, Yves Saint-Laurent та багато інших.

Так, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 140 компаній.

Разом з тим Philip Morris скоротив виробництво в Росії.

Coca-Cola і Pepsi теж припинили роботу на російському ринку.

Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Також Mcdonald's закрив 850 своїх ресторанів у Росії.