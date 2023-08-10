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Британія буде більше залучати солдатів з аутизмом – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія буде більше залучати солдатів з аутизмом – Financial Times
Велика Британія стикається із браком солдатів
фото з відкритих джерел

Збройні сили Великої Британії планують розширити критерії найму солдатів

Заступник голови Міноборони Великої Британії Ендрю Маррісон заявив про наміри розширити критерії прийому на службу в армії. Зокрема планується залучати більше людей з аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Про це пише Financial Times.

В інтерв’ю виданню Ендрю Меррісон сказав, що британській армії, флоту та авіації необхідно прийняти більш «гнучке» ставлення до військовослужбовців, оскільки вони стикаються з «цілою низкою» прогалин, що охоплюють інженерів, кухарів і психіатрів. Міністр оборони сказав, що обмежений ринок праці в країні означає, що «є критичні моменти, коли все досить серйозно», і збройні сили повинні докладати більше зусиль, щоб «конкурувати» за найманням і утриманням персоналу. Меррісон наполіг, що ситуація не є «катастрофічною», але визнав: «Я не задоволений наймом і утриманням солдатів».

Чиновник вважає, що люди з особливостями поведінки і мозку можуть мати якості та вміння, які відрізняють їх від усіх інших.

Також Маррісон запропонував збільшити вік виходу британських військових на пенсію. Він зазначив що зараз «важко служити після 55 років, особливо якщо ви набагато старші», але будь-хто з військових старше 60 років є «винятком».

До того ж такому персоналу потрібно буде пройти «детальне оцінювання», щоб визначити придатність продовжувати виконувати свої конкретні ролі, але немає «філософських перешкод щодо того, чому ми не можемо подивитись на збільшення віку виходу на пенсію», сказав він. 

Такі заяви з'явилися після публікації дослідження, замовником якого був уряд країни. Згідно з його результатами, міноборони Британії не справляється з тим, щоб залучити до армії достатньо технічно підкованих фахівців. Це, у свою чергу, ускладнює становище держави щодо своєчасного бойового реагування.

Наразі чисельність підготовлених Королівських ВМС, Королівської морської піхоти та Королівських повітряних сил нижча від цільової, а резерви армії та флоту також нижчі від потребу. За рік (станом на квітень цього року)  до них приєдналось на 5420 осіб більше, ніж до регулярних збройних сил, які можуть похвалитися 133,6 тис солдатами.

Нагадаємо, Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру. Уряди європейських країн побоюються можливих атак Росії на підводну інфраструктуру, включаючи енергетичні кабелі, лінії зв'язку, трубопроводи та навіть вітрові електростанції. Велика Британія посилює захист критичних об'єктів, а Ірландія, яка традиційно дотримується військового нейтралітету, має намір посилити патрулювання своїх вод.

Уряд Великої Британії оновив Національний реєстр ризиків, включивши до нього секретну інформацію. У документі вказується, зокрема, на значну залежність країни від постачання газу трубопроводом з Норвегії.

Також країни не забудуть і про захист вітрової електростанції Dogger Bank, що будується зараз в 130 км від північно-східного узбережжя Англії. Вона стане найбільшою у світі та буде здатна забезпечувати електрикою понад 6 млн будинків.

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