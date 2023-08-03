Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру

Дві країни взялись за охорону своїх морів РФ

Велика Британія та Ірландія будуть більше охороняти об'єкти, розташовані у морі

Уряди європейських країн побоюються можливих атак Росії на підводну інфраструктуру, включаючи енергетичні кабелі, лінії зв'язку, трубопроводи та навіть вітрові електростанції. Велика Британія посилює захист критичних об'єктів, а Ірландія, яка традиційно дотримується військового нейтралітету, має намір посилити патрулювання своїх вод.

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Уряд Великої Британії оновив Національний реєстр ризиків, включивши до нього секретну інформацію. У документі вказується, зокрема, на значну залежність країни від постачання газу трубопроводом з Норвегії.

Також країни не забудуть і про захист вітрової електростанції Dogger Bank, що будується зараз в 130 км від північно-східного узбережжя Англії. Вона стане найбільшою у світі та буде здатна забезпечувати електрикою понад 6 млн будинків.

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Велика Британія – один із світових лідерів у галузі морської вітряної енергетики. У Лондоні, зокрема, побоюються загроз з боку Росії та використання безпілотників проти транспортної, енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури.

В Ірландії цього року вже бачили російські кораблі біля північно-західного та південно-західного узбережжя.

Місцева влада побоююється, що вони можуть складати карти прокладки кабелів зв'язку і газопроводів, які там розташовані. Даних про безпосередню загрозу немає, але країні потрібно краще захищати свої територіальні води від можливих російських диверсій. Таку думку висловив виданню Financial Times прем'єр-міністр Лео Варадкар. Уряду необхідно докласти більших зусиль для відстеження ситуації, визнав він.

«Є дві області, де ми працюємо з нашими партнерами» – Євросоюзом, Великою Британією та США, зазначив Варадкар: «Одна – забезпечення кращого захисту [кабелів та трубопроводів], щоб ускладнити проведення диверсій. Інша – зробити так, щоб ми могли відреагувати на загрозу у разі її появи».

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Нагадаємо, британський військово-промисловий концерн BAE Systems завдяки війні в Україні набрав рекордний для себе пакет замовлень на 66 млрд фунтів стерлінгів ($84 млрд). Головні нові замовники – країни, які доозброюються та заповнюють арсенали після передачі зброї Україні.Як повідомляє газета Times, про рекордний пакет замовлень BAE Systems відзвітувала в середу в скоригованому прогнозі прибутку цього року.