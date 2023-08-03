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Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру
Дві країни взялись за охорону своїх морів РФ
фото: UK Ministry of Defence

Велика Британія та Ірландія будуть більше охороняти об'єкти, розташовані у морі

Уряди європейських країн побоюються можливих атак Росії на підводну інфраструктуру, включаючи енергетичні кабелі, лінії зв'язку, трубопроводи та навіть вітрові електростанції. Велика Британія посилює захист критичних об'єктів, а Ірландія, яка традиційно дотримується військового нейтралітету, має намір посилити патрулювання своїх вод.

Уряд Великої Британії оновив Національний реєстр ризиків, включивши до нього секретну інформацію. У документі вказується, зокрема, на значну залежність країни від постачання газу трубопроводом з Норвегії.

Також країни не забудуть і про захист вітрової електростанції Dogger Bank, що будується зараз в 130 км від північно-східного узбережжя Англії. Вона стане найбільшою у світі та буде здатна забезпечувати електрикою понад 6 млн будинків.

Велика Британія – один із світових лідерів у галузі морської вітряної енергетики. У Лондоні, зокрема, побоюються загроз з боку Росії та використання безпілотників проти транспортної, енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури.

В Ірландії цього року вже бачили російські кораблі біля північно-західного та південно-західного узбережжя.

Місцева влада побоююється, що вони можуть складати карти прокладки кабелів зв'язку і газопроводів, які там розташовані. Даних про безпосередню загрозу немає, але країні потрібно краще захищати свої територіальні води від можливих російських диверсій. Таку думку висловив виданню Financial Times прем'єр-міністр Лео Варадкар. Уряду необхідно докласти більших зусиль для відстеження ситуації, визнав він.

«Є дві області, де ми працюємо з нашими партнерами» – Євросоюзом, Великою Британією та США, зазначив Варадкар: «Одна – забезпечення кращого захисту [кабелів та трубопроводів], щоб ускладнити проведення диверсій. Інша – зробити так, щоб ми могли відреагувати на загрозу у разі її появи».

Нагадаємо, британський військово-промисловий концерн BAE Systems завдяки війні в Україні набрав рекордний для себе пакет замовлень на 66 млрд фунтів стерлінгів ($84 млрд). Головні нові замовники – країни, які доозброюються та заповнюють арсенали після передачі зброї Україні.Як повідомляє газета Times, про рекордний пакет замовлень BAE Systems відзвітувала в середу в скоригованому прогнозі прибутку цього року.

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Теги: міністр місцева влада Ірландія Велика Британія Україна влада реєстр

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