Білий дім повідомив, на скільки вистачить нового пакету допомоги для України

Новий пакет став можливим «через непередбачену економію коштів у контрактах, які міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення»

Пакет забезпечить Україну лише обмеженою кількістю боєприпасів

Боєприпасів з нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить українським військам лише на пару тижнів. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

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За словами Саллівана, пакет забезпечить Україну лише обмеженою кількістю боєприпасів, «щоб вистачило на кілька тижнів, і, можливо, лише на пару тижнів».

«Цього далеко не достатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не врятує Україну від закінчення боєприпасів у найближчі тижні. Само собою зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку», – сказав Салліван.

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Зазначається, що Пентагон має близько 4 млрд доларів для відправки в Україну зброї та обладнання, отриманих безпосередньо зі складів Міністерства оборони. Однак Пентагон не хотів використовувати це фінансування, оскільки грошей на поповнення запасів у США не залишилося.

За словами Саллівана, новий пакет став можливим «через непередбачену економію коштів у контрактах, які міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення».

Водночас високопоставлений чиновник з питань оборони США розповів CNN, що така економія – це результат «хороших переговорів» та «розподілу фінансування на різні речі».

Чиновник навів один приклад можливості придбати боєприпаси калібру 25 мм за нижчою ціною, ніж спочатку очікувалося після переговорів щодо контракту з постачальником.

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Така економія забезпечила Пентагону додаткові 300 млн доларів для фінансування поповнення допомоги Україні.

Однак посадовець чітко дав зрозуміти, що це не є стійким довгостроковим рішенням щодо надання Україні так необхідної зброї, оскільки лідери республіканців у Палаті представників продовжують відмовлятися виносити на голосування законопроект, який передбачає надання додаткової військової допомоги.

«Це дещо спеціальна або разова зйомка. Ми не знаємо, чи з’являться майбутні заощадження. І ми точно не можемо розраховувати на це як на спосіб ведення справ. Тоді ми не були розореними, але зараз ми є», – додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила сьогодні про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

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Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.