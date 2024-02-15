Протести аграріїв у Європі: міністр сільського господарства Італії розкритикував дії Брюсселю

Франческо Лоллобриджида: «Ми повинні чітко дати зрозуміти Брюсселю, що сільське господарство не є ворогом довкілля»

Фермери протестують не проти урядів, а проти Брюсселя, бо в Європі відбувається справжня сільськогосподарська гра, заявив глава Міністерства сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджида, в інтерв'ю виданню «іlsole24ore».

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Міністр нагадав, що протести фермерів відбувались один за одним по всій Європі. «Протести пов'язані не тільки з податковими пільгами, справжня гра ведеться в Європі», – вважає голова міністерства, відповідального за сільське господарство, національну продовольчу безпеку та лісове господарство.

Лоллобриджида зазначив, що з того часу, як 19 січня в Італії почалися демонстрації, він консультувався з усіма п'ятьма основними правозахисними групами сектору та особисто відвідав дві групи протестувальників на полях навколо столиці.

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«Дуже мало людей протестують проти уряду чи міністра сільського господарства, і ми працюємо в повній гармонії з переважною більшістю фермерів», – продовжив він.

«Ми повинні чітко дати зрозуміти Брюсселю, що сільське господарство не є ворогом довкілля, а є його головним союзником. А під час останнього законодавчого органу ЄС цього не було. Доказом цього є реформа, яка запровадила екологічні обмеження, які є недосяжними або некерованими на бюрократичному рівні. Внаслідок цього середнє скорочення допомоги фермерам склало 40%», – розповів італійський аграрний міністр.

«Якщо ви пропонуєте вдвічі скоротити використання агрохімікатів у Європі, ви берете до уваги, що ви значно зменшите сільськогосподарське виробництво ЄС і незабаром будете змушені імпортувати з країн, які не дотримуються тих самих правил. З двома результатами: якість навколишнього середовища не покращується, а залежність від третіх країн зростає», – прогнозує розвиток подій Франческо Лоллобриджида.

Єдина сільськогосподарська політика Європейського союзу (англ. Common Agricultural Policy, або скорочено СAP) – система сільськогосподарського субсидування та сільгосппрограм у Європейському союзі . На неї витрачається 46,7% бюджету ЄС, 49,8 млрд євро у 2006 році (більше, ніж 48,5 млрд євро у 2005). СAP включає як прямі виплати, у вигляді субсидій за поля та землю, яка може бути культивована, за допомогою механізму підтримки цін, включаючи гарантії мінімальних цін, імпортних тарифів, так і квоти на певні товари поза Європейським Союзом. Наразі проводяться реформи, що зменшують контроль над імпортом та розподіл субсидій на землю, аніж на виробництво певних культур. Деталі виконання цієї схеми відрізняються у різних країнах-членах ЄС.

Зокрема Лоллобриджида вважає, що реформа CAP, яка потребує ґрунтовного перегляду, оскільки перший рік її застосування був невдалим. Правила ЄС дозволяють нам вимагати їх перегляду та введення суттєвих заходів.Потрібно змінити сільськогосподарську політику ЄС, більше часу для зеленого переходу.

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За словами політика, Італія підтвердила свій агробюджет, 37 мільярдів до 2027 року, приблизно 7,81 мільярда євро на рік, розподілених 48% у формі прямої допомоги фермерам, 15% пов’язаної допомоги (пов’язаної з кількістю вирощених конкретних культур), 2% буде надано молодим фермерам і майже 25% тим фермерам, які пов'язані з так званими «екосхемами».

«Брюссель передбачив скорочення базової допомоги, яку можна було б повернути через «екосхеми» або винагороди, пов’язані з доброчесною екологічною поведінкою. Цілі, які виявилися важкодосяжними, унеможливили надання фермерам додаткових дотацій, на які вони очікували. Ми проситимемо повністю лібералізувати пов’язану допомогу та перевести ресурси з екосхем на інші автоматичні внески», заявив глава Міністерства сільського господарства Італії.

До слова, 12 лютого міністерство востаннє консультувалося з групами протестувальників. Уряд оголосив про заходи для працівників сільського господарства: повне звільнення від прибуткового податку з фізичних осіб до десяти тисяч євро брутто на рік, за яким слідує 50-відсоткова знижка до 15 тисяч євро. Ця заява була із задоволенням зустрінута групою фермерів «Аграрне визволення», яка протягом кількох днів присутня із 700 тракторами на околиці Риму.

Фермери вже кілька днів тримають італійські міста в кільці облоги тракторів, куди досі дозволявся в'їзд лише кільком транспортним сільськогосподарським засобам та невеликим групам протестувальників. У Римі перший мітинг відбувся сьогодні, 15 лютого. Тисячі протестувальників чекали на поле Великого цирку. Десятьом тракторам було дозволено в'їзд. Ця група протестувальників називається «Об'єднані сільськогосподарські комітети - віддані фермери». Два інші трактори протестувальників припарковані біля Колізею. Вони представляють протестувальників з південної провінції Кампанія. Протестувальники також заявили про себе перед будівлею мерії на Капітолійському пагорбі та передали лист із вимогами до Європейської комісії.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала відкликати план Євросоюзу щодо скорочення вдвічі використання пестицидів на тлі протесту фермерів. Про це пише Reuters.

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Наші фермери заслуговують на те, щоб їх вислухали. Я знаю, що вони стурбовані майбутнім сільського господарства і своїм майбутнім як фермерів. Але вони також знають, що сільському господарству необхідно перейти до більш стійкої моделі виробництва, щоб їхні ферми залишалися прибутковими у наступні роки», – сказала фон дер Ляйєн у своєму виступі в Європарламенті.

Під час пленарного засідання в Страсбурзі у вівторок вона запевнила, що готова відкликати пропозицію. «План було відхилено Європарламентом. У Раді ЄС також немає прогресу. Отже, ми повинні щось зробити», – міркувала вона, зазначивши, що Комісія, можливо, не надала «переконливого» ділового обґрунтування для заходів щодо охорони природи.