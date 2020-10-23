  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Британка, яка перехворіла коронавірусом, поскаржилася на дивні наслідки хвороби

    • Розсилка
    32-річна Тоні Френком (Toni Francom) дуже важко перенесла нову коронавірусну інфекцію - Британка, яка перехворіла коронавірусом, поскаржилася на дивні наслідки хвороби
    32-річна Тоні Френком (Toni Francom) дуже важко перенесла нову коронавірусну інфекцію

    Через півроку після госпіталізації британка продовжує страждати через біль в легенях, проблем з серцем, дивних запахів, хронічної втоми і астми

    Мешканка англійського міста Беркенгед, графство Мерсісайд, яка перехворіла Covid-19 в квітні, поскаржилася на дивні наслідки хвороби.

    Її слова наводить видання The Mirror.

    32-річна Тоні Френком (Toni Francom) дуже важко перенесла нову коронавірусну інфекцію. Вона сім тижнів боролася за своє життя в реанімації.

    Навіть після виписки і через півроку після госпіталізації британка продовжує страждати через біль в легенях, проблем з серцем, дивних запахів, хронічної втоми і астми. Час від часу вона знову потрапляє в лікарню через загострення симптомів.

    «Я постійно задихаюся, не раз уже занедужувала легеневими інфекціями і лягала в лікарню. Covid – це диявол», – заявила пацієнтка.

    Вона зізналася, що через постійні госпіталізації пропустила дні народження двох своїх дітей.

    Френком – одна з тисячі британців, які страждають від так званого «довгого Covid» – форми нової коронавірусної інфекції, яка протікає довго і важко.

    Термін «довгий Covid» офіційно визнаний Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).

    Велика Британія хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies