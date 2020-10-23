Британка, яка перехворіла коронавірусом, поскаржилася на дивні наслідки хвороби



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32-річна Тоні Френком (Toni Francom) дуже важко перенесла нову коронавірусну інфекцію

Через півроку після госпіталізації британка продовжує страждати через біль в легенях, проблем з серцем, дивних запахів, хронічної втоми і астми

Мешканка англійського міста Беркенгед, графство Мерсісайд, яка перехворіла Covid-19 в квітні, поскаржилася на дивні наслідки хвороби.

Її слова наводить видання The Mirror.

32-річна Тоні Френком (Toni Francom) дуже важко перенесла нову коронавірусну інфекцію. Вона сім тижнів боролася за своє життя в реанімації.

Навіть після виписки і через півроку після госпіталізації британка продовжує страждати через біль в легенях, проблем з серцем, дивних запахів, хронічної втоми і астми. Час від часу вона знову потрапляє в лікарню через загострення симптомів.

«Я постійно задихаюся, не раз уже занедужувала легеневими інфекціями і лягала в лікарню. Covid – це диявол», – заявила пацієнтка.

Вона зізналася, що через постійні госпіталізації пропустила дні народження двох своїх дітей.

Френком – одна з тисячі британців, які страждають від так званого «довгого Covid» – форми нової коронавірусної інфекції, яка протікає довго і важко.

Термін «довгий Covid» офіційно визнаний Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).