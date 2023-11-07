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Український спецназ полює на «вагнерівців» у Судані. ЗМІ опублікували відео

Діана Гасюк
glavcom.ua
Український спецназ полює на «вагнерівців» у Судані. ЗМІ опублікували відео
На відео видно кілька вибухів та величезні спалахи вогню, які піднімаються над низьким житловим будинком
фото: скріншот

Кадри було знято «в останні два тижні» в Судані

Видання Kyiv Post оприлюднило два відео, на яких, ймовірно, українські спецназівці полюють на найманців прокремлівської ПВК «Вагнера» в Судані.

За словами джерела, у секторі безпеки та оборони України, наразі в цій африканській країні триває операція із «зачистки ПВК «Вагнера», їхніх місцевих терористів і співробітників спецслужб РФ».

У розмові джерело також додало, що «на кадрах, імовірно, видно роботу спеціальних підрозділів Головного розвідувального управління Міністерства оборони України». Співрозмовник відмовився повідомити подробиці, пославшись на міркування безпеки.

Кадри було знято «в останні два тижні» в Судані. Kyiv Post не здійснювала незалежної перевірки жодного з відео.

Схоже, що перше відео знято вночі з використанням безпілотника інфрачервоного спектра. Невеликий загін бійців оточує будівлю, і об'єкти всередині виділені на відео. На іншій серії атакуючий використовує ручний гранатомет, щоб вистрілити у вікно будівлі.

Далі можна побачити кілька вибухів на кадрах, зроблених звичайною камерою. Вони чергуються з кадрами, відзнятими інфрачервоною камерою. На відео вибухи яскраво освітлюють нічні вулиці. Деякі з чоловіків, що засіли в будівлі, починають стріляти у відповідь, інші ж намагаються втекти.

Друге відео зняте вдень, також із дрона, що зависає на висоті 200-400 метрів над землею. Українських спецназівців на ньому не видно, але кілька чоловіків, які виглядають як мішені, біжать вулицями густонаселеного міста чи селища.

На відео видно кілька вибухів та величезні спалахи вогню, які піднімаються над низьким житловим будинком.

На інших кадрах дим та уламки від вибуху здіймаються на висоту шостого поверху. Звідки йдуть постріли, що призводять до вибухів, невідомо. Деякі постріли влучають у дахи будівель. 

Нагадаємо, у Судані були атаковані бойовики Сил швидкої підтримки (RSF), яких підтримує ПВК «Вагнер». За серією ударів по них можуть стояти українські спецслужби. 

Теги: Судан ПВК Вагнера

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