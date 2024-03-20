Британські фермери анонсували масштабний протест у Лондоні

25 березня біля будівлі парламенту у центрі Лондона очікується щонайменше 50 тракторів

Британські фермери планують пригнати свої трактори до центру Лондона у понеділок, 25 березня, щоб висловити протест проти імпорту продуктів харчування, які не відповідають місцевим стандартам. Про це пише Bloomberg.

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Кампанія «Врятуймо британське фермерство», яка допомагає організувати мітинг, заявила, що біля будівлі парламенту очікують щонайменше 50 тракторів. Фермери також вимагають від уряду забезпечити більш точне маркування продуктів харчування та вжити заходів для покращення продовольчої безпеки країни.

За словами засновниці кампанії Ліз Вебстер, у мітингу візьмуть участь великі виробники м'яких фруктів, що відображає занепокоєння всіх фермерів, а не лише малих. При цьому протягом останніх тижнів протести вже відбулися в інших містах Великої Британії, зокрема в Кардіффі, Кентербері та Дуврі.

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Британські фермери приєдналися до своїх незадоволених колег з усього світу, які намагаються вплинути на політику їхніх урядів у виборчий рік. Фермери від Франції до Індії проводять демонстрації, висловлюючи невдоволення суворим регулюванням, зростанням витрат і тим, що вони називають несправедливою торгівлею.

Нагадаємо, демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади плануються у близько 400 місцях по всій території Польщі, зокрема на десятку важливих доріг на під’їзді до Варшави. Поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Проблеми очікують також у Гданську, де акція на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.

Як раніше повідомлялося, Єврокомісія має намір виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський.