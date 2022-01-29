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    Будинок глави Apple повністю стерли з онлайн-карт (фото)

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    Будинок глави Apple повністю стерли з онлайн-карт&nbsp;з міркувань безпеки - Будинок глави Apple повністю стерли з онлайн-карт (фото)
    Будинок глави Apple повністю стерли з онлайн-карт з міркувань безпеки
    фото: AppleInsider

    Тепер замість зображення будинку користувачі Google Maps та Apple Maps бачитимуть заблюрене зображення

    Компанії Apple та Google приховали будинок Тіма Кука на панорамних картах міста Пало-Альто у Каліфорнії. Про це пише портал AppleInsider.

    Повідомляється, що це було зроблено з міркувань безпеки генерального директора Apple. Володіння Кука було приховано після інциденту, пов'язаного із проникненням 45-річної американки на територію будинку глави Apple.

    Жінка переслідувала Кука протягом року, а також заявляла, що вона була його дружиною та народила від нього близнюків.

    Тепер замість зображення будинку користувачі Google Maps та Apple Maps бачитимуть заблюрене зображення. На картах Google будівлю все ж таки можна розглянути зверху, але при наближенні будинок розмивається.

    До слова, відомий інсайдер Марк Гурман з Bloomberg опублікував новий інформаційний бюлетень Power On і поділився прогнозом щодо майбутніх новинок Apple.

    Попри те, що зараз лише початок року, Гурман уже говорить про осінню презентацію. За його словами, Apple готує до осені «найбільшу кількість нових апаратних продуктів у своїй історії».

    Теги: Google Apple будинок
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    Будинок глави Apple повністю стерли з онлайн-карт (фото)