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    Apple готує рекордну кількість новинок. Оприлюднено повний список

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    Apple презентує рекордну кількість девайсів - Apple готує рекордну кількість новинок. Оприлюднено повний список
    Apple презентує рекордну кількість девайсів
    фото: bgr.com

    За даними Bloomberg, восени цього року американська Apple покаже рекордну кількість новинок

    Відомий інсайдер Марк Гурман з Bloomberg опублікував новий інформаційний бюлетень Power On і поділився прогнозом щодо майбутніх новинок Apple.

    Попри те, що зараз лише початок року, Гурман уже говорить про осінню презентацію. За його словами, Apple готує до осені «найбільшу кількість нових апаратних продуктів у своїй історії».

    За даними інсайдера, на осінь готуються:

    • Лінійка iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Max);
    • Оновлений недорогий MacBook Pro;
    • iMac з великим екраном;
    • Mac Pro;
    • MacBook Air;
    • Бездротові навушники AirPods Pro другого покоління;
    • Одразу три моделі Apple Watch (Series 8, SE та Rugged);
    • Недорогий iPad;
    • Нові моделі iPad Pro.

    Apple, ймовірно, проведе щонайменше два заходи восени. Гурман зазначає, що iMac може вийти раніше.

    Крім того, компанія планує провести весняний захід у березні або квітні, на якому буде представлений iPhone SE з підтримкою 5G, оновлений iPad Air з чипом A15 і, можливо, щонайменше один Mac.

    За весняним заходом піде Всесвітня конференція розробників у червні, на якій будуть представлені iOS 16 та macOS 13.

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    Теги: Apple смартфон iPhone SE MacBook AirPods
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    Apple готує рекордну кількість новинок. Оприлюднено повний список