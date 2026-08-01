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У центрі Москви пролунав вибух у елітному ресторані, де начебто відпочивали генерали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У центрі Москви пролунав вибух у елітному ресторані, де начебто відпочивали генерали
Біля ресторану було багато машин із чорними номерами, якими зазвичай користуються російські силовики
фото з відкритих джерел

Російські медіа пишуть про трьох загиблих і щонайменше 17 поранених

У центрі Москви, на Кудринській площі, стався вибух в елітному кафе Balzi Rossi, там сталася пожежа. Відомо про трьох загиблих, ще щонайменше 15 людей постраждали. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Osint-проєкт Astra заявив, що сьогодні цей заклад був зачинений на приватний бенкет.

Аналітики також стверджують, що в кафе святкували день народження неназваного генерала – біля ресторану було багато машин із чорними номерами, якими зазвичай користуються російські силовики.

До місця вибуху приїхали десятки автомобілів «швидкої» та надзвичайників.

Російські медіа пишуть про трьох загиблих і щонайменше 17 поранених. Також пропагандистські видання стверджують, що вибух стався нібито через витік газу.

Раніше журналісти Financial Times писали, що Україна змінила тактику ударів по російських нафтопереробних заводах, відмовляючись від масованих атак на користь точкового ураження найважливіших елементів інфраструктури. За інформацією видання, головна мета українських військових тепер полягає не в тому, щоб спричинити пожежу чи пошкодити резервуари з пальним, а в тому, щоб вивести підприємства з ладу на тривалий час і максимально ускладнити їхнє відновлення.

Перед проведенням операцій оператори безпілотників отримують консультації від інженерів та енергетиків, які визначають найбільш критичні вузли виробництва. Йдеться про обладнання та елементи інфраструктури, заміна яких є найскладнішою та потребує найбільше часу.

Напередодні після атаки безпілотників Рязанський нафтопереробний завод призупинив переробку сирої нафти. За попередніми оцінками, зупинка роботи може тривати близько двох тижнів.

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Теги: Москва вибух пожежа

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