Трагедія над плато Наска: у Перу розбився літак з туристами на борту

На борту повітряного судна перебували 11 пасажирів та 2 члени екіпажу (пілоти). За даними місцевої влади, унаслідок падіння та подальшого займання ніхто не вижив

У південній частині Перу сталася авіакатастрофа туристичного літака, який виконував екскурсійний політ над знаменитими лініями Наска. Унаслідок аварії загинули всі 13 людей, які перебували на борту: 11 туристів і двоє членів екіпажу. Як пише «Главком» , про це повідомляє міжнародне видання Sky News із посиланням на Міністерство комерції та туризму Перу.

Катастрофа сталася у суботу, 1 серпня, орієнтовно о 12:55 за місцевим часом поблизу міста Наска в регіоні Іка. Невеликий екскурсійний літак упав у районі Пуебло-В'єхо приблизно за шість кілометрів від міста та за 12 кілометрів від всесвітньо відомого археологічного комплексу ліній Наска. Катастрофа трапилася в момент, коли літак готувався до повернення з оглядового маршруту.

На місце аварії оперативно прибули пожежники, поліцейські та рятувальники, які ліквідували займання й розпочали пошуково-рятувальні роботи. На борту повітряного судна перебували 11 пасажирів та 2 члени екіпажу (пілоти). За даними місцевої влади, унаслідок падіння та подальшого займання ніхто не вижив. Серед загиблих були іноземні туристи: семеро громадян Італії, двоє громадян Німеччини та двоє громадян Іспанії. Ще двоє загиблих – перуанські пілоти.

Судно належало перуанській авіакомпанії Aerodiana, яка вже понад 14 років здійснює турувальні польоти над плато Наска на літаках типу Cessna Grand Caravan.

Офіційні причини аварії наразі не встановлені, компетентні органи розпочали розслідування. Втім варто зазначити, що за добу до трагедії, у п'ятницю, польоти над плато Наска з місцевого аеропорту імені Марії Райхе тимчасово призупиняли через сильний вітер (понад 40 км/год). Пориви вітру підіймали пил і суттєво погіршували видимість, через що частину рейсів довелося перенаправити до інших аеродромів. Наразі правоохоронці перевіряють, чи могли погодні умови стати одним із факторів катастрофи.

Нагадаємо, що геогліфи Наска – це давні гігантські наскельні малюнки та геометричні фігури, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Вони повноцінно проглядаються лише з висоти пташиного польоту, щороку приваблюючи близько 100 тисяч туристів.

Лінії Наска - одна з найвідоміших туристичних пам'яток Перу та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО фото: Reuters

Нагадаємо, що нещодавно у Магаданській області Росії розбився гелікоптер Мі-8, на борту якого перебували 20 людей, зокрема вахтові працівники та члени екіпажу. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Російські екстрені служби розглядають серед можливих причин аварії технічну несправність або помилку пілотування.