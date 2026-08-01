У горах загинув легендарний альпініст: як це сталося

Лавина зійшла в четвер на вершині заввишки 8047 метрів у гірському масиві Каракорум

Пурджа, якому було 43 роки, став широко відомим після виходу у 2021 році документального фільму Netflix «14 вершин: Немає нічого неможливого»

Серед загиблих унаслідок лавини на горі Броуд-Пік у Пакистані був відомий альпініст і колишній військовослужбовець британської армії Нірмал Пурджа. Інші дев'ять учасників експедиції також не вижили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Альпініст, який народився в Непалі, став відомим після того, як у 2019 році підкорив усі 14 найвищих вершин світу трохи більш ніж за шість місяців.

Раніше пакистанські посадовці повідомляли, що виявили тіла трьох альпіністів із десяти учасників експедиції – американки Меллорі Гайс, Надхіри Ахмед Абдулли Аль-Харті з Оману та Пур Бахадура Гурунга з Непалу.

Загибель Пурджі також підтвердив прем'єр-міністр Непалу Балендра Шах.

Трагічна загибель шістьох непальських і чотирьох інших іноземних альпіністів, серед яких був рекордсмен світу Нірмал Пурджа, у гірському масиві Каракорум у Пакистані, шокувала нас. Історія їхньої мужності, відданості та внеску назавжди залишиться джерелом натхнення», – додав прем'єр.

Рятувальні команди в Пакистані шукали альпіністів на 12-й найвищій вершині світу.

Пурджа, якому було 43 роки, став широко відомим після виходу у 2021 році документального фільму Netflix «14 вершин: Немає нічого неможливого» (14 Peaks: Nothing Is Impossible), який розповідає про його сходження.

Лавина зійшла в четвер на вершині заввишки 8047 метрів у гірському масиві Каракорум.

Міжнародну групу альпіністів очолював Пурджа, який у 2003 році вступив до британської армії, а у 2009 році – до Спеціальної човнової служби (Special Boat Service) - підрозділу спеціального призначення Королівського флоту Великої Британії.

Броуд-Пік вважають однією з найскладніших гір для альпіністів. Перше успішне сходження на вершину відбулося у 1957 році, коли австрійська експедиція досягла піку.

Відтоді гору підкорили багато інших альпіністів, але десятки людей загинули під час спроб.

Одним із найсмертоносніших років на Броуд-Піку був 2013-й, коли загинули щонайменше шестеро людей.

Раніше повідомлялося, що зірка документалки Netflix зник після сходження лавини в Пакистані.

Нагадаємо, в 2024 році в Андах поліція знайшла добре збережене тіло американського альпініста. 22 роки тому його поховала лавина, коли він намагався піднятися на одну з найвищих тутешніх вершин.