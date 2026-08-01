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У ключовому регіоні Азії ось-ось спалахне ще одна масштабна війна – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У ключовому регіоні Азії ось-ось спалахне ще одна масштабна війна – The Guardian
Армію Саудівської Аравії привели у стан підвищеної бойової готовності
фото з відкритих джерел

Один із найбільших експортерів нафти у світі готується до великої наземної операції проти сусіда

Саудівська Аравія готується до великої військової операції проти єменських хуситів, яка може включати не лише дії на морі та повітряні удари, але й повноцінний наземний наступ у центральній частині Ємену. Як пише The Guardian, уряд в Ер-Ріяді розглядає поновлення війни як спосіб зняти тиск на свої нафтові поставки через південну частину Червоного моря. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією єменських джерел, саудівські війська почали відводити підрозділи зі східної частини Ємену, яку контролює дружній до саудитів міжнародно визнаний уряд Ємену. Як пише The Guardian, ці підрозділи можуть бути використані у військовій операції проти повстанців-хуситів, які контролюють західну частину Ємену.

Також повідомляється, що паралельно Саудівська Аравія працює над створенням міжнародної морської коаліції, покликаної захистити судноплавство від атак хуситів у Червоному морі та протоці Баб-ель-Мандеб.

Як зазначає видання, Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що 14 держав, серед яких Туреччина, Пакистан, Єгипет, Судан і Джибуті, підтримали ідею багатонаціональної морської оборонної коаліції. Крім того, Ер-Ріяд звернувся до США та низки європейських країн, зокрема Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, із закликом долучитися до цієї ініціативи.

Ситуація в Ємені: зелений - хусити, рожевий та синій - законний уряд Ємену і його союзники
Ситуація в Ємені: зелений - хусити, рожевий та синій - законний уряд Ємену і його союзники
мапа з Вікіпедії

Новий виток напруженості розпочався після того, як 20 липня хусити, які контролюють столицю Ємену Сану та значну частину узбережжя Червоного моря, оголосили про блокаду саудівських суден. Водночас вони заперечили наміри запроваджувати плату за прохід для всіх кораблів. Представники руху заявляють, що готові скасувати блокаду лише після припинення саудівської блокади підконтрольної хуситам території.

Видання нагадує, що Саудівська Аравія втрутилася у громадянську війну в Ємені ще у 2015 році, підтримавши міжнародно визнаний уряд у боротьбі проти хуситів. Відтоді сторони неодноразово вступали у бойові зіткнення, але стратегічно ситуація майже не змінювалася. І тільки за останній місяць відносно нестабільний баланс сил почав руйнуватися.

Ситуація стала гострішою після того, як 25 липня хусити заявили про удар по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За їхнім твердженням, вони атакували «важливі об'єкти транспортування нафти», які забезпечують транспортування сировини від родовищ на сході Саудівської Аравії до експортного термінала на Червоному морі.

Як пояснює The Guardian, значення маршруту через Червоне море різко зросло після початку війни між Іраном та Ізраїлем. Якщо цей шлях буде заблокований так само, як і Ормузька протока, можливості Саудівської Аравії експортувати нафту суттєво скоротяться.

За даними джерел видання, нинішнє перегрупування військ може бути пов'язане з підготовкою атаки на провінцію Аль-Байда в центрально-південній частині Ємену, яку хусити захопили у 2020–2021 роках. Водночас Ер-Ріяд прагне продемонструвати готовність захищати власну територію та нафтову інфраструктуру, але не зацікавлений у прямій ескалації конфлікту з Іраном, вважаючи, що суперечності між Тегераном і Вашингтоном усе ще можна врегулювати дипломатичним шляхом. Окремо тривають переговори між Оманом та Іраном щодо можливого відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, США та Саудівська Аравія завдали високоточних ударів по об'єктах в Іраку, які використовували підтримувані Іраном бойовики.

Як повідомлялось, війни в Україні та на Близькому Сході дедалі більше перетинаються й починають формувати єдине глобальне протистояння. Такого висновку дійшов оглядач Financial Times Гідеон Рахман.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран сам запропонував провести нову зустріч із Вашингтоном. Водночас він попередив, що США були готові до альтернативного сценарію, якщо переговори не дадуть результату.

Також міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд.

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Теги: Ємен наступ переговори Саудівська Аравія війна

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