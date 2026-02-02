Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
Ліндсі Грем позитивно оцінив підхід президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни
фото: АР

Грем каже, що ідея тиснути не безпосередньо на Москву, а на країни, які купують у Росії нафту і таким чином фінансують війну, починає давати результат

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни. Про це Грем написав у соціальній мережі, передає «Главком».

За його словами, саме зменшення доходів від енергоносіїв може змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою позицію і сісти за стіл переговорів.

«Своєю поведінкою Індія більш ніж заслужила таке скорочення. Сподіваюся, що й інші великі країни, які купують у Росії, наслідуватимуть її приклад. Путін сяде за стіл переговорів лише тоді, коли тиск стане справді болючим. Ми ще не на цій точці, але дії Індії нас до неї наближають. Покладіть край кровопролиттю в Україні вже зараз», – написав він.

Так, Ліндсі Грем позитивно оцінив підхід президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни. Грем каже, що ідея тиснути не безпосередньо на Москву, а на країни, які купують у Росії нафту і таким чином фінансують війну, починає давати результат.

Нагадаємо, Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. 

Глава Білого дому повідомив, що провів розмову з індійським політиком. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

Раніше Трамп заявляв, що Індія купуватиме нафту у Венесуели. Очільник Білого дому також закликав Китай укласти угоду про купівлю нафти у Венесуели.

Читайте також:

Теги: путін Індія нафта Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 січня 2026 року Володимир Зеленський відвідав конференцію у Давосі
Що Україні приніс Давос? Президент назвав головні домовленості
23 сiчня, 10:49
Александр Стубб поставив під сумнів можливість військового захоплення Гренландії США
Президент Фінляндії сумнівається у військовому втручанні США в Гренландію
19 сiчня, 21:16
Ізраїль не надав офіційної відповіді про участь в органі
Трамп запросив Нетаньягу увійти до Ради миру – CNN
19 сiчня, 17:34
Дональд Трамп заявив, що може застосувати «Закон про повстання»
Протести у Міннеаполісі: Трамп пригрозив ввести війська для придушення
16 сiчня, 01:59
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
14 сiчня, 00:43
Після усунення від влади Мадуро США оголосили, що вони «керуватимуть» політикою Венесуели
Трамп проголосив себе очільником Венесуели
12 сiчня, 07:35
Напередодні президент США сказав, якщо іранська влада почне вбивати людей, Вашингтон втрутиться
Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»
10 сiчня, 21:56
Уламки «Орєшніка», які виявили на Львівщині
Що насправді хотів показати Путін «Орєшніком»
10 сiчня, 19:00
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
5 сiчня, 04:13

Політика

Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Сьогодні, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua