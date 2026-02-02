Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів

Грем каже, що ідея тиснути не безпосередньо на Москву, а на країни, які купують у Росії нафту і таким чином фінансують війну, починає давати результат

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни. Про це Грем написав у соціальній мережі, передає «Главком».

За його словами, саме зменшення доходів від енергоносіїв може змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою позицію і сісти за стіл переговорів.

«Своєю поведінкою Індія більш ніж заслужила таке скорочення. Сподіваюся, що й інші великі країни, які купують у Росії, наслідуватимуть її приклад. Путін сяде за стіл переговорів лише тоді, коли тиск стане справді болючим. Ми ще не на цій точці, але дії Індії нас до неї наближають. Покладіть край кровопролиттю в Україні вже зараз», – написав він.

Так, Ліндсі Грем позитивно оцінив підхід президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни. Грем каже, що ідея тиснути не безпосередньо на Москву, а на країни, які купують у Росії нафту і таким чином фінансують війну, починає давати результат.

Нагадаємо, Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі.

Глава Білого дому повідомив, що провів розмову з індійським політиком. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

Раніше Трамп заявляв, що Індія купуватиме нафту у Венесуели. Очільник Білого дому також закликав Китай укласти угоду про купівлю нафти у Венесуели.