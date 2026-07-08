«Ви б'єтеся, як леви». Сенатор Грем звернувся до України

Американський сенатор підтримав вступ України до НАТО, але визнав, що найближчим часом Вашингтон навряд чи погодиться на такий крок

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що хотів би бачити Україну членом НАТО та високо оцінив стійкість українських військових у війні проти Росії. Водночас він визнав, що наразі не очікує підтримки такого рішення з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Liga.net.

Під час саміту НАТО в Анкарі Грем наголосив, що США визнають внесок України у зміцнення безпеки Альянсу. Однак, за його словами, питання членства Києва поки не має необхідної підтримки серед усіх країн-членів НАТО.

«Особисто я – за. Я хотів би бачити Україну в НАТО. І я надзвичайно захоплююся українцями та вашою армією. Ви б'єтеся, як леви, ви даєте відсіч Путіну, ви робите неймовірну справу, і я хочу, щоб ми допомагали більше», – заявив сенатор.

Водночас Грем зазначив, що не очікує, що Сполучені Штати найближчим часом підтримають вступ України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, не всі держави-члени НАТО наразі готові погодитися з таким рішенням.

Сенатор також підкреслив, що, попри відсутність консенсусу щодо членства України, підтримка Києва має продовжуватися, оскільки українські військові стримують російську агресію та роблять вагомий внесок у безпеку євроатлантичного простору.

Заява Ліндсі Грема пролунала на тлі чергового саміту НАТО, під час якого питання військової допомоги Україні, зміцнення східного флангу Альянсу та протидії російській агресії залишаються серед ключових тем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що повноправне членство в НАТО є найефективнішою гарантією безпеки для України. Водночас союзники продовжують обговорювати подальші формати підтримки Києва та перспективи його євроатлантичної інтеграції.

Очікується, що зустріч президентів України та США відбудеться 8 липня на полях саміту НАТО. Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про завершення війни між Росією та Україною. За його словами, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито хочуть досягти домовленостей.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому.

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.