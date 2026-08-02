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У США з’явилася нова загроза для людей через рідкісний вірус

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У США з’явилася нова загроза для людей через рідкісний вірус
У США зафіксували інфікування вірусом Бурбон
Фото: Мagnific

Патоген передається через укус популярного виду кліщів, а симптоми легко сплутати зі звичайною застудою

У штаті Нью-Йорк підтвердили перший в історії регіону випадок зараження рідкісним вірусом Бурбон (Bourbon virus) – небезпечною інфекцією, яка передається через укуси кліщів. Про це пише «Главком» з посиланням на медичний центр Stony Brook Medicine, дослідники якого описали випадок у науковому журналі American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 

Першим підтвердженим пацієнтом у Нью-Йорку став 67-річний житель Лонг-Айленда. Чоловік заразився після укусу двох кліщів виду Lone Star (Amblyomma americanum), коли працював у власному дворі. Спочатку лікарі припустили хворобу Лайма, однак лікування не дало результату. Остаточно діагноз підтвердили лише після тривалого дослідження з аналізом антитіл.

Вірус Бурбон уперше виявили у 2014 році в окрузі Бурбон штату Канзас, звідки він і отримав свою назву. Відтоді в США офіційно підтвердили лише кілька випадків зараження. Частина пацієнтів померла від наслідків інфекції. Водночас фахівці припускають, що реальна кількість випадків може бути більшою, оскільки захворювання складно діагностувати.

За даними CDC, наразі не існує ані вакцини, ані специфічного противірусного лікування від вірусу Бурбон. Медики можуть лише полегшувати симптоми та підтримувати стан пацієнта. Ситуацію ускладнює й те, що комерційних тестів для швидкого виявлення інфекції також немає. Для підтвердження діагнозу зразки надсилають до спеціалізованих державних лабораторій.

Серед основних симптомів хвороби – висока температура, сильна втома, головний біль, висип, біль у м'язах і суглобах, нудота та блювання. За словами лікарів, прояви інфекції дуже схожі на інші захворювання, що передаються через укуси кліщів, тому пацієнтам нерідко встановлюють неправильний діагноз.

Директор клініки кліщових інфекцій Stony Brook Medicine доктор Луїс Маркос наголосив, що підтверджений випадок може бути лише початком.

«Вірус Бурбон, імовірно, поширений у нашому регіоні значно більше, ніж ми вважаємо, і інші випадки, найімовірніше, залишаються недіагностованими», – зазначив він.

Науковці пояснюють, що на північному сході США останніми роками значно збільшилася популяція кліщів Lone Star, які є потенційними переносниками вірусу. Саме тому вони закликають розширити епідеміологічний нагляд, удосконалити лабораторну діагностику та підвищити обізнаність медиків щодо цієї інфекції.

Фахівці рекомендують під час перебування на природі використовувати репеленти, носити закритий одяг, регулярно оглядати тіло після прогулянок у місцях із високою травою та якнайшвидше видаляти кліщів у разі укусу.

Нагадаємо, у Києві після тривалої хвороби помер відомий лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар, який понад 25 років працював у сфері інфекційної медицини та навчав молодих лікарів. Про його смерть повідомили дружина Яна Дудар і колеги, які назвали медика одним із найавторитетніших інфекціоністів столиці. За роки роботи Дмитро Дудар лікував найскладніші інфекційні захворювання, а його професійний досвід і консультації високо цінували лікарі та пацієнти.

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Теги: США здоров'я вірус смерть вакцинація

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