У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці

Сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga та Volkswagen Passat

У польському містечку Зеленціни неподалік Бжега сталася трагічна ДТП, що забрала життя шести людей. За попередніми даними прокуратури міста Ополе, п'ятеро із загиблих є громадянами України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Рolsatnews».

Аварія трапилася вранці 23 грудня на перехресті двох доріг національного значення. Відбулося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, за кермом якого перебував 59-річний місцевий мешканець, та Volkswagen Passat. Унаслідок потужного удару Volkswagen миттєво спалахнув.

Усі, хто перебував в обох транспортних засобах – водій Ford та п'ятеро пасажирів Volkswagen – загинули на місці. Через сильне пошкодження тіл вогнем для ідентифікації осіб, що перебували у Volkswagen, знадобиться проведення ДНК-експертизи. Проведення розтинів заплановане на понеділок.

Наразі правоохоронці не висувають офіційних версій щодо причин трагедії. Слідство чекає на висновки експерта з реконструкції ДТП. Водночас, польська поліція зазначає, що різдвяний період відзначився високим рівнем аварійності: лише за три дні в країні сталося близько 100 ДТП, більшість із яких спричинені складними погодними умовами.

Як відомо, на трасі Київ – Овруч у Вишгородському районі сталася важка дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув восьмирічний хлопчик.

За даними правоохоронців, аварія сталася 25 грудня на ділянці дороги в напрямку селища Іванків.

Нагадаємо, 24 грудня, у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 14:40 водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись по Берестейському проспекту, не впорався з керуванням і протаранив бетонну огорожу. Від потужного удару позашляховик перекинувся. Як повідомили правоохоронці, внаслідок отриманих травм 25-річний водій загинув на місці.