Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: АР

Завод в Туапсе виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне паливо з високим вмістом сірки

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку нафти після двох атак БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У неділю Україна заявила, що її дрони завдали удару по Туапсе, одному з головних нафтових портів Росії на Чорному морі, спричинивши пожежу та пошкодивши щонайменше одне судно.

Україна вже кілька місяців завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, сховищах і трубопроводах, а українська енергетична інфраструктура також стала мішенню російських ударів у війні, яка наближається до четвертого року.

Джерела повідомили, що нафтопереробний завод, контрольований «Роснафтою», який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня припинив переробку через пошкодження портової інфраструктури. Орієнтований на експорт завод в Туапсе, який має потужність переробки 240 тис. барелів нафти на добу, виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне паливо з високим вмістом сірки.

Нафтопереробний завод, який також кілька разів ставав мішенню для дронів, в основному постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.

Як повідомлялося, морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися, найбільше з січня 2024 року, оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви. За чотиритижневим середнім показником, до 2 листопада обсяги відвантажень із російських портів становили 3,58 млн барелів на добу, що на 190 тис. менше, ніж переглянута цифра за період до 26 жовтня.

