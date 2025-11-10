Головна Світ Політика
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
фото: скриншот з відео

«Главком» зібрав головні події ночі проти 10 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп повідомив, що шатдаун завершується, у Росії пролунали вибухи: морські дрони атакували Туапсе, а ударні БпЛА вдарили по Ростовській області.

Шатдаун у США завершується

Президент США Дональд Трамп повідомив, що тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) наближається до кінця.

«Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро», – заявив Трамп.

За даними CNN, у Сенаті США справді було досягнуто двопартійної угоди щодо низки ключових питань.

Морські дрони атакували Туапсе

У ніч на 10 листопада морські дрони атакували російське місто Туапсе, що розташоване на узбережжі Чорного моря. 

В мережі пишуть, що вибух стався поблизу причалу №167, де швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії.

За попередньою інформацією, є влучання в один із російських військових кораблів.

Безпілотники атакували Ростовську область 

У ніч на 10 листопада безпілотники атакували Ростовську область. Повідомляється, що під удар БпЛА потрапив населений пункт Лиховський. 

За попередньою інформацією, ударні БпЛА завдають удару в районі залізничного вокзалу.

Вибух у будинку у РФ

У багатоповерховому будинку у Волгограді стався потужний вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, постраждала одна людина. 

У сусідніх квартирах вибило шибки, а з вікна йшов дим. Попередньо, причиною інциденту став вибух газу.

Очевидці розповіли, що медики винесли з приміщення одного постраждалого чоловіка. Інформація про його точний стан наразі уточнюється. На місці події працюють усі екстрені служби, а пожежа, що виникла після вибуху, була загашена співробітниками МНС.

Скандал Трампа з BBC 

Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівництво британської телерадіокомпанії BBC у спробі вплинути на результати президентських виборів у США. Ці звинувачення збіглися з новиною про відставку двох ключових фігур компанії.

Глава Білого дому у своєму пості в Truth Social звернув особливу увагу на генерального директора Тіма Деві, який йде у відставку, та гендиректора новин Дебору Тернесс, також звинувативши їх у корупції.

Трамп стверджує, що керівників BBC спіймали на підробці його промови 6 січня (2021 року). Він подякував виданню The Telegraph за викриття, назвавши фігурантів дуже нечесними людьми, які намагалися вплинути на результати президентських виборів.

Теги: вибух росія США Дональд Трамп безпілотник

