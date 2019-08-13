Чехія звинуватила Росію у причетності до кібератак



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За даними чеської служби безпеки, протягом 2016 року у результаті зламування інфосистеми чеського МЗС російські хакери отримали доступ до сотень скриньок електронної пошти працівників цього відомства

Чехи вважають, що атака була організована Державним розвідувальним управлінням РФ

Влада Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на їх Міністерство закордонних справ (МЗС).

Про це повідомляє Deník N.

Зазначається, що атака була здійснена ще у червні й була організована Державним розвідувальним управлінням РФ.

«Чеський МЗС знову атакований хакерами з російського ГРУ, говорять дипломатичні джерела. Тому я розумію, що ми ведемо відкриту гібридну війну з Росією. Я закликаю негайно скликати комітет з безпеки, це шпигунство не повинно залишатися без відповіді», - заявив голова фракції партії STAN Віт Ракушан.

Нагадаємо, в грудні Інформаційна служба безпеки Чехії заявила, що розвідувальні служби Росії стоять за торішніми кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії.

За даними чеської служби безпеки, протягом 2016 року у результаті зламування інфосистеми чеського МЗС російські хакери отримали доступ до сотень скриньок електронної пошти працівників цього відомства.