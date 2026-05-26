Єгор Голівець
Участь Китаю в головному форумі безпековому форму Азії опинилася під питанням
Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь
фото: Bloomberg
Пекін, імовірно, вдруге поспіль не відправить міністра оборони на зустріч у Сінгапурі

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь, імовірно, вдруге поспіль не братиме участі у найбільшому безпековому форумі Азії – Діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Китай може знизити рівень участі у форумі

Пекін планує направити на форум делегацію нижчого рівня з Університету національної оборони Народно-визвольної армії Китаю.

Причини можливої відсутності Дуна офіційно не пояснюються. Водночас Bloomberg зазначає, що остаточне рішення ще не ухвалене й ситуація може змінитися безпосередньо перед початком заходу.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень, який організовує форум, не підтвердив інформацію про відмову Китаю від участі на високому рівні, заявивши лише, що китайських чиновників традиційно запросили до участі.

США та Китай втрачають канал військового діалогу

Очікується, що на форум прибуде глава Пентагону Піт Гегсет, який нещодавно відвідував Китай у складі делегації президента США Дональда Трампа.

У Bloomberg наголошують, що ймовірна відсутність міністра оборони КНР позбавить США та Китай ще однієї можливості для прямих військових переговорів на тлі напружених відносин між країнами.

Одним із головних джерел конфлікту між Вашингтоном та Пекіном залишаються Тайвань і ситуація у Південно-Китайському морі.

Під час недавнього саміту в Пекіні китайський лідер Сі Цзіньпін попередив Трампа, що питання Тайваню може призвести до прямого конфлікту між країнами.

Форум у Сінгапурі залишається ключовим безпековим майданчиком

Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі вважається ключовим майданчиком для безпекових дискусій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Традиційно там виступають міністри оборони США та Китаю. Остання особиста зустріч глав оборонних відомств двох країн відбулася саме на цьому форумі у 2024 році.

Bloomberg також зазначає, що Китай дедалі активніше просуває власний безпековий форум Сяншань як альтернативу заходам, які підтримує Захід.

Нагадаємо, Тайвань повідомив про друге за тиждень китайське «бойове патрулювання» поблизу острова. У Тайбеї заявили, що Китай направив до району 21 літак, серед яких винищувачі J-16 та безпілотники. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для моніторингу ситуації.

