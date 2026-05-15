На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн

Лариса Голуб
За результатами перевірки декларації Кулика за 2022 рік виявлено велику кількість недостовірних відомостей
фото з відкритих джерел
Колишній депутат сільради Вінниччини збагатився на понад 36 млн грн

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вручили підозру колишньому депутату Іванівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області Олександру Кулику. Повна перевірка його декларації за 2022 рік виявила незаконне збагачення на понад 36,5 млн грн та брехню в документах на суму понад 31,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну агенцію з питань запобігання корупції.

Що приховав посадовець у декларації

  • Земля: 62 земельні ділянки сільськогосподарського призначення у Вінницькій області.
  • Автопарк: 29 транспортних засобів (вантажівки, легковики, спецтехніка), зокрема три автомобілі Mercedes-Benz.
  • Нерухомість: 5 великих об'єктів – житлові будинки, автозаправну станцію та свинарник.
  • Готівка: 8 млн грн, законність походження яких ексдепутат не зміг пояснити.

Повідомляється, що протягом 2022 року чиновник активно скуповував майно, штучно занижуючи його вартість у документах:

  • Земельні ділянки: придбав 47 ділянок. За договорами ціна була мізерною, проте реальна ринкова експертиза оцінила їх у 33,9 млн грн.
  • Елітні авто: один із трьох придбаних Mercedes-Benz оформили за 5 тис. грн (реальна ціна – від 327 тис. грн), інший – за 200 тис. грн при ринковій вартості щонайменше 4,2 млн грн. Третій автомобіль купили чесно – за 3,1 млн грн.
Колишній депутат Іванівської сільської ради від партії «Батьківщина» Олександр Кулик обирався кілька разів поспіль, починаючи з 2015 року. На місцевих виборах 2020 року він навіть очолював партійний список «Батьківщини». Однак 20 жовтня 2023 року Іванівська сільська рада достроково припинила його депутатські повноваження згідно з його заявою.

Усього за один рік депутат розбагатів на 42 млн грн. При цьому його офіційні легальні доходи за цей період склали лише 5,3 млн грн. Слідчі інкримінують фігуранту дві статті Кримінального кодексу України: незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Йому загрожує позбавлення волі.

«Главком» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларації за 2024 рік колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Повна перевірка НАЗК передбачає детальний аналіз достовірності поданих даних, оцінку активів та можливе виявлення ознак незаконного збагачення або недостовірного декларування.

