Яке релігійне свято відзначається 24 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

24 травня – День святого преподобного Симеона Дивногорця та святого преподобного Микити Переяславського

24 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого преподобного Симеона Дивногорця та святого преподобного Микити Переяславського.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Симеона Дивногорця

24 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Він був видатним аскетом і монахом, який жив у VI-VII столітті. Одне з найвідоміших подвижників свого часу, він здобув популярність завдяки своєму аскетичному життю на Дивній горі.

Він народився в Сирії і віддавав своє життя Богові. Симеон обрав самотність і аскетичне життя на Дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації. Його прізвище походить від того, що він жив на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це було його місце молитви та покаяння.

Симеон зазнавав духовних битв і спокус, але завжди залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи цілющі дії та пророцтва. Його життя та вчення вплинули на багатьох монахів та аскетів свого часу.

День святого преподобного Микити Переяславського

День святого преподобного Микити Переяславського – це православне релігійне свято, присвячене вшануванню пам’яті святого Микити Переяславського, який відомий як чернець, подвижник і чудотворець. Святий жив у XII столітті в місті Переяславль-Залєський та спочатку був збирачем податків. За переказами, після духовного переосмислення свого життя він покаявся у гріхах і вступив до монастиря, де присвятив себе молитві, суворому посту та служінню Богові.

Преподобний Микита став відомим завдяки своєму аскетичному способу життя, смиренню та духовним подвигам. За церковними переказами, він мав дар зцілення та допомагав людям молитвами. Віряни звертаються до святого Микити з проханнями про духовну підтримку, зміцнення віри, покаяння та допомогу у складних життєвих обставинах. День пам’яті святого преподобного Микити Переяславського у православній традиції відзначають 24 травня за новоюліанським календарем. У цей день у храмах проводять богослужіння та молитви на честь святого.

Молитва дня

О, свята голво, преподобний отче, преблаженний авво Симеоне! Не забудь убогих твоїх до кінця, але поминай нас завжди у святих і сприятливих молитвах до Бога. Згадай стадо твоє, яке ти сам пас, і не забувай відвідувати дітей твоїх. Молися за нас, отче духовний, за святих твоїх молитвах, до Творця всього сущого, щоб Він зберіг нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої напасті, бід і скорботи. Зглянься на нас милостиво і тих, хто до землі прихилений, підведи до висоти небесної, подай нам допомогу у нашому прагненні до святості та зміцни нашу віру. Випроси нам у Господа прощення гріхів, миру, здоров'я і спасіння душ наших, щоб ми сподобилися разом із тобою та всіма святими прославляти Отця, і Сина, і Святого Святого Духа. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, сонячна погода цього дня обіцяє багатий урожай і тепле літо, а дощ віщує хвороби та неврожай. Це час завершення весняних польових робіт, коли заборонено важку працю, прибирання, шиття та стрижку, а також рекомендується допомагати нужденним.

Основні народні прикмети 24 травня:

Багато комарів літає – до сильної посухи в липні.

Якщо птахи літають низько, то чекайте на сильні дощі.

У небі видно багато птахів – буде гарна погода.

Що не можна робити 24 травня: