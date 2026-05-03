У Чехії сотні рятувальників борються з масштабною пожежею у нацпарку «Чеська Швейцарія»

До гасіння пожежі задіяна авіація

У Чехії національний парк «Чеська Швейцарія» опинився у полоні вогню. Пожежа, що спалахнула у суботу, 2 травня, швидко поширилася через посуху та спеку, охопивши площу близько 100 гектарів. Наразі ситуація залишається критичною через важкодоступну гірську місцевість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чеське телебачення.

Через масштабність лиха в регіоні запроваджено особливий рівень тривоги. Це дозволяє залучати підрозділи пожежної охорони з будь-якого куточка Чехії. Станом на неділю, 3 травня, у зоні лиха працюють:

понад 500 вогнеборців;

сім гелікоптерів, оснащених спеціальними резервуарами «Бембі» для скидання води;

десятки одиниць спецтехніки.

фото: Hasičský záchranný sbor ČR

Над територією нацпарку встановлено безпольотну зону, а в найближчому аеропорту розгорнуто мобільні станції заправки водою для авіації. Попри те, що вночі вдалося зупинити подальше поширення полум’я, взяти стихію під повний контроль поки не вдається.

Ситуація ускладнюється різкою зміною погодних умов. Після холодів з нічними заморозками до Чехії прийшла аномальна спека. Пожежа виникла на тлі тривалої відсутності опадів. Метеорологи офіційно підтверджують стан посухи, що перетворює лісові масиви на легкозаймистий матеріал.

