На Закарпатті матір передала дітей для жебракування за тисячу доларів

Жінку затримали одразу після того, як вона отримала гроші за двох своїх дітей

Мешканці Хустського району загрожує від 8 до 15 років ув'язнення

На Закарпатті до суду скеровано справу 32-річної мешканки Хустського району, яку обвинувачують у торгівлі власними малолітніми дітьми: вона здала їх для жебракування в іншому регіоні, отримавши за це тисячу доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Затримали одразу після отримання грошей

За даними слідства, жінка самостійно знайшла покупця і домовилась передати йому на два тижні 11-річного сина та 5-річну доньку для жебракування – по 500 доларів за кожну дитину. Правоохоронці затримали її 8 квітня одразу після того, як вона отримала всю суму.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людьми, вчинена матір'ю щодо малолітніх дітей із використанням їхнього уразливого стану з метою експлуатації. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 млн грн.

фото: Офіс генерального прокурора

Діти – під опікою бабусі

Двоє дітей, яких жінка намагалася передати, а також третя донька – 8-річна дівчинка – наразі перебувають під опікою рідної бабусі. Прокурор у межах цього провадження також ініціював питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Це не поодинокий випадок. Нещодавно «Главком» писав, що на Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих якої були неповнолітні. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про справу, у якій торгували немовлятами під виглядом сурогатного материнства.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.



Нагадаємо, у 2024 році Офіс омбудсмена перевірив будинок-інтернат на Закарпатті, де фіксувалися побиття вихованців і примусова праця: дітей змушували безоплатно збирати яблука в приватному саду.