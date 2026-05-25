Чехія затримала підсанкційного митрополита Московського патріархату за зберігання білого порошку

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Митрополит Іларіон публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України
фото з відкритих джерел
Під час огляду автомобіля митрополита Іларіона поліція виявила контейнери з невідомим порошком

У Карлових Варах поліція затримала одного з найвпливовіших і найскандальніших ієрархів Російської православної церкви – митрополита Іларіона (в миру – Григорія Алфєєва). Правоохоронці виявили в його автомобілі підозрілу білу речовину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал самого священнослужителя.

Деталі спецоперації в Карлових Варах

Повідомляється, що сам інцидент стався у неділю, 24 травня. Автомобіль, у якому перебували митрополит Іларіон та його відеооператор, поліція зупинила одразу після виїзду від православного храму святих Петра і Павла в Карлових Варах.

Чеські силовики задіяли одразу два екіпажі й провели блискавичне затримання. Під час детального огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з невідомою речовиною білого кольору.

Склад, походження та точну вагу знайденого порошку наразі встановлює офіційна експертиза. Самого митрополита Іларіона помістили до слідчого ізолятора, йому вже висунули офіційну підозру в незаконному зберіганні наркотичних речовин.

Сам митрополит категорично заперечує провину і називає інцидент спланованою провокацією.

«Я не маю і ніколи не мав жодного відношення до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене як для священнослужителя саме припущення про подібне є безумовно хибним. Я наполягаю на повній, незалежній та процесуально бездоганній перевірці події», – заявив митрополит.

Адвокат митрополита Михал Пацовський заявив про процесуальні порушення, оскільки поліція нібито усунула митрополита від самого процесу огляду багажника. У повідомленні представників Алфєєва також стверджується, що останні місяці він отримував анонімні погрози політичного характеру з вимогами негайно залишити Чехію.

Що відомо про митрополита Іларіона

Митрополит Іларіон і Володимир Путін
фото з відкритих джерел
  • Просування «руського міра»: Григорій Алфєєв тривалий час очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату і вважався правою рукою та потенційним наступником патріарха Кирила. Він публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України, керує українським напрямком активності Російської православної церкви та перебуває під санкціями України.
Митрополит Іларіон та колишній угорський прем'єр Віктор Орбан
фото: митрополит Іларіон
  • Зв'язки з ФСБ та шпигунство: Чеський уряд раніше заявляв про наміри внести Іларіона до національного санкційного списку через його зафіксовані зв'язки з російськими спецслужбами. Через ризик заморожування активів Російської православної церкви у Чехії, майно місцевих парафій поспіхом переписували на угорську єпархію.
  • Сексуальний скандал: До Карлових Вар Іларіон потрапив після гучного секс-скандалу влітку 2024 року, коли його 20-річний келейник Георгій Сузукі звинуватив митрополита у сексуальних домаганнях. Через це Синод Російської православної церкви усунув його з престижної Будапештсько-Угорської кафедри та відправив простим священником до Чехії.

«Главком» писав, що митрополит Макарівський, вікарій Київської Митрополії Антоній УПЦ МП (у миру – Василь Фіялко) отримав вирок за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також непряме обмеження прав і встановлення непрямих привілеїв за релігійною ознакою. Суд призначив йому два роки позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну. Також до священнослужителя застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади керівника релігійних управлінь та єпархій терміном на два роки.

Нагадаємо, голова Синодального відділу Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами митрополит Кирило (Покровський) назвав Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів країни і голову Офісу президента Кирила Буданова «сатаністами».

Теги: священник Чехія кримінал

