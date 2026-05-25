Чехія затримала підсанкційного митрополита Московського патріархату за зберігання білого порошку

Під час огляду автомобіля митрополита Іларіона поліція виявила контейнери з невідомим порошком

У Карлових Варах поліція затримала одного з найвпливовіших і найскандальніших ієрархів Російської православної церкви – митрополита Іларіона (в миру – Григорія Алфєєва). Правоохоронці виявили в його автомобілі підозрілу білу речовину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал самого священнослужителя.

Деталі спецоперації в Карлових Варах

Повідомляється, що сам інцидент стався у неділю, 24 травня. Автомобіль, у якому перебували митрополит Іларіон та його відеооператор, поліція зупинила одразу після виїзду від православного храму святих Петра і Павла в Карлових Варах.

Чеські силовики задіяли одразу два екіпажі й провели блискавичне затримання. Під час детального огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з невідомою речовиною білого кольору.

Склад, походження та точну вагу знайденого порошку наразі встановлює офіційна експертиза. Самого митрополита Іларіона помістили до слідчого ізолятора, йому вже висунули офіційну підозру в незаконному зберіганні наркотичних речовин.

Сам митрополит категорично заперечує провину і називає інцидент спланованою провокацією.

«Я не маю і ніколи не мав жодного відношення до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене як для священнослужителя саме припущення про подібне є безумовно хибним. Я наполягаю на повній, незалежній та процесуально бездоганній перевірці події», – заявив митрополит.

Адвокат митрополита Михал Пацовський заявив про процесуальні порушення, оскільки поліція нібито усунула митрополита від самого процесу огляду багажника. У повідомленні представників Алфєєва також стверджується, що останні місяці він отримував анонімні погрози політичного характеру з вимогами негайно залишити Чехію.

Що відомо про митрополита Іларіона

Митрополит Іларіон і Володимир Путін

Просування «руського міра»: Григорій Алфєєв тривалий час очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату і вважався правою рукою та потенційним наступником патріарха Кирила. Він публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України, керує українським напрямком активності Російської православної церкви та перебуває під санкціями України.

Митрополит Іларіон та колишній угорський прем'єр Віктор Орбан

Чеський уряд раніше заявляв про наміри внести Іларіона до національного санкційного списку через його зафіксовані зв'язки з російськими спецслужбами. Через ризик заморожування активів Російської православної церкви у Чехії, майно місцевих парафій поспіхом переписували на угорську єпархію. Сексуальний скандал: До Карлових Вар Іларіон потрапив після гучного секс-скандалу влітку 2024 року, коли його 20-річний келейник Георгій Сузукі звинуватив митрополита у сексуальних домаганнях. Через це Синод Російської православної церкви усунув його з престижної Будапештсько-Угорської кафедри та відправив простим священником до Чехії.

