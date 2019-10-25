Анонім повідомив про масове замінування у Києві
Перелік ніби замінованих об'єктів з адресами зайняв два аркуші
Увечері в п'ятницю, 25 жовтня, на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про те, що в Києві нібито заміновані деякі житлові будинки, дитячі садки, пологові будинки, лікарні, торгово-розважальні центри, гіпермаркети та аеропорт «Київ» (Жуляни).
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Перелік ніби замінованих об'єктів з адресами зайняв два аркуші.
Також у повідомленні містяться вимоги «смерті» певних осіб із зазначенням їхніх прізвищ та виплати «500 тисяч євро».
Поліція Києва офіційно не повідомляє про перевірку замінування у Києві об’єктів у п’ятницю, 25 жовтня.
Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.
До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.