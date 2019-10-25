Анонім повідомив про масове замінування у Києві



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Перелік ніби замінованих об'єктів з адресами зайняв два аркуші

Увечері в п'ятницю, 25 жовтня, на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про те, що в Києві нібито заміновані деякі житлові будинки, дитячі садки, пологові будинки, лікарні, торгово-розважальні центри, гіпермаркети та аеропорт «Київ» (Жуляни).

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Перелік ніби замінованих об'єктів з адресами зайняв два аркуші.

Також у повідомленні містяться вимоги «смерті» певних осіб із зазначенням їхніх прізвищ та виплати «500 тисяч євро».

Поліція Києва офіційно не повідомляє про перевірку замінування у Києві об’єктів у п’ятницю, 25 жовтня.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

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