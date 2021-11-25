Через расистський скандал у Німеччині скасували балет «Лускунчик»

Двоє дітей вистави виходять на сцену у гримі, що імітує темну шкіру

У Державному балеті Берліна скасували показ класичної програми «Лускунчика». Про це пише видання Bild з посиланням на виконувача обов'язків художнього керівника балетної трупи Крістіану Теобальда (Christiane Theobald).

За її словами, причиною прийнятого в Німеччині рішення стало те, що двоє дітей виходять на сцену у гримі, що імітує темну шкіру. Експерти знайшли у цьому елементи расизму. «Те саме стосується і східного танцю з гаремними наложницями і солістом, тіло якого вкрите темним гримом. Все це речі, які наразі не можна випускати на сцену без пояснень», – зауважила представник театру. Фахівцям також не сподобався китайський танок, де артисти пересуваються сценою «дрібними кроками, що насіння».

При цьому Теобальд наголосила, що постановку не планують знімати назовні.

Раніше у театрі німецького міста Констанц поставили інтерактивну виставу за п'єсою «Майн кампф» австрійсько-американського письменника Джорджа Таборі (George Tabori).

До слова, у Львові Личаківський районний суд постановив стягнути 40 тис. грн з жительки міста Віри Гук, яка систематично ображала сусідку-лівійку та вживала щодо неї та її дитини расистські висловлювання.