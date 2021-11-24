Суд залишив «антивакса» Стахіва під вартою

Прихильники Стахіва називають його «сином Божим» та «месією»

Антивакцинатор Остап Стахів програв у суді апеляцію на рішення про призначення йому жорсткого запобіжного заходу. Він і надалі залишатиметься під вартою. Як повідомляє Zaxid.net, рішення ухвалив суддя Ігор Галапац. Оскарження арешту Стахіва Апеляційний суд Львова розглядав з 17:00.

Спочатку захист Стахіва просив суд змінили йому запобіжний захід – на домашній арешт. Проте згодом і взагалі запропонував відпустити його. Адвокат Михайло Магарський стверджував, що умови утримання його підзахисного є поганими й навіть називав їх «катуванням».

Під час судового засідання Стахів стверджував, що СБУ все ще не допитала його у кримінальній справі. Крім цього, він заявив, що спецслужбовці «виводили його у в лісі біля Сколе й намагалися залякати». Чоловік скаржився, що змушений перебувати у маленькій камері СІЗО з протягом, й на те, що його нібито погано годують. Через це він, мовляв, вже звертався до правоохоронців.

Ще до початку засідання під будівлею суду зібралось безліч прихильників Стахіва. Вони тримали у руках примірники Конституції України та плакати з вимогами відпустити псевдоактивіста.

Прихильники Стахіва оточили будівлю Галицького райсуду / 24 канал

Прихильники Стахіва вигукували гасло «Свободу Остапу». Дехто навіть називає його «месією» та «Божим сином».

Мітингувальники переконували, що стоять не лише на підтримку псевдоактивіста, а й «за свої права». Прихильники Стахіва також впевнені, що «влада хоче запроторити людей у концтабір». На мітинг прихильників Стахіва прийшли націоналісти. Вони також вигукували гасла, однак не на підтримку антивакцинатора, а навпаки – активісти вимагали відправити його у в'язницю. Жорстких сутичок під будівлею суду не було.

Сьогодні біля Верховної Ради у Києві відбувся марш противників вакцинації проти Covid-19. Серед його учасників були люди із плакатами «Стоп QR-код», просканувавши які, можна потрапити на сайт російської політичної партії «Єдина Росія». У РНБО впевнені, що за акціями антивакцинаторів в Україні стоїть Росія.

18 листопада Галицький районний суд Львова відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів. 24 листопада має відбутися розгляд апеляції на це рішення.

Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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