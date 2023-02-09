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Чеська енергетична група подала до суду на «Газпром»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чеська енергетична група подала до суду на «Газпром»
фото ілюстративне

CEZ вимагає відшкодувати збиток розміром $45,2 млн, що виник у результаті значного недопостачання природного газу «Газпромом»

Проти російського «Газпрому» в міжнародному арбітражному суді у Женеві ініціювали позов. Позивачем є чеська енергетична група CEZ. Про це CEZ повідомила на своєму сайті.

Компанія вимагає компенсацію за скорочення постачань газу у 2022 році.

«CEZ вимагає відшкодувати збиток розміром близько 1 мільярда крон ($45,2 млн), що виник у результаті значного недопостачання природного газу ТОВ «Газпром експорт» у 2022 році», – йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що чеська CEZ купувала газ для постачання клієнтам власного виробництва електроенергії в основному через посередників, але також мала прямий контракт із «Газпромом» на невелику частину свого імпорту, який діяв до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українська «IT-армія» отримала доступ до інформації російської групи компаній ТОВ «Газпром» щодо випробування та впровадження автоматизованих систем на одному з найбільших газових родовищ Російської Федерації.

До слова, Bloomberg повідомляв, що експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття.

Теги: Чехія росія Газпром суд

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