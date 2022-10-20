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Чоловіки закінчуються? Депутат Держдуми пропонує відправляти в армію жінок 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чоловіки закінчуються? Депутат Держдуми пропонує відправляти в армію жінок 
Буцімто багато строковиків нічого не вміють 
фото з відкритих джерел

У Росії захотіли збільшити строк служби 

Російські жінки мають бути залучені до строкової служби в армії, заявив депутат Держдуми від партії «Справедлива Росія – Патріоти – За Правду» Олексій Чепа, пишуть російські ЗМІ.

«Я пропоную розпочати, як в Ізраїлі. І всіх жінок також», – повідомив Чепа, підтримавши пропозиції сенатора Ради Федерації Володимира Джабарова збільшити тривалість навчання строковиків до двох років.  

Депутат пояснив, що рік служби в армії буцімто приносить мало користі як військовим, так і міністерству оборони, оскільки за цей термін «важко навчити людину військової спеціальності». За словами депутата, наразі в країні-терористці велика кількість строковиків, які нічого не вміють.

При цьому Чепа зазначив, що концепція переходу на контрактну військову службу стала б правильним вектором розвитку цієї галузі, але перехід до неї має бути «плавним, а не революційним». 

Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перекладе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим «воєнного стану». 

Тим часом окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.

До слова, станом на середину жовтня у Росії вже мобілізували 200 тис. осіб для війни проти України. Наразі ворог проводить доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тис. осіб.

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Теги: Telegram депутат навчання партії росія

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