Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України

Ростислав Вонс
Пхеньян став ключовим соратником Москви у війні проти Києва
Північна Корея забезпечує російську сторону снарядами, ракетами та запчастинами до радянських танків

За три роки Північна Корея отримала до $14 млрд завдяки постачанню зброї та відправленню солдатів для допомоги Російській Федерації у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei.

Як повідомив Центральний банк Південної Кореї, економічне зростання КНДР у 2024 році становило 3,7% – найвищий показник за вісім років. Після цього ВВП Північної Кореї становив близько $26,6 млрд.

На фронті в Україні перебувають близько 10 тис. північнокорейських військовослужбовців спеціального призначення, а також тисячі інженерів та сотні операторів дронів. Корейці отримують приблизно $2 тис. на місяць, а сім'ї загиблих можуть розраховувати на виплати та елітне житло в Пхеньяні.

Також Північна Корея постачала РФ балістичні ракети KN-23, артилерійські снаряди та реактивну артилерію. В обмін на воєнну допомогу КНДР отримала від Росії іноземну валюту, енергоносії, продовольство та військові технології. Це підриває ефективність глобальних економічних санкцій проти країни, запроваджених у 2016 році за проведення ядерних випробувань та запуски балістичних ракет.

«Збільшення постачань військових матеріалів до Росії може спричинити довгострокові зміни у промисловій структурі та технологічних можливостях Північної Кореї», – каже дослідник Корейського інституту розвитку Нам Джин Ук.

Стрімке зростання оборонної промисловості та покращення постачання енергоносіїв уже позитивно впливають на життя мешканців столиці КНДР. Очевидці кажуть, що у 2025 році кількість дорогих автомобілів на вулицях помітно зросла порівняно з попередніми роками.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації. Вперше на офіційному рівні правляча партія КНДР прямо пов’язала ідеологічну лояльність молоді з участю північнокорейських військ у бойових діях на боці Росії.

До слова, Північна Корея офіційно закріпила в конституції право на «негайний та автоматичний» ядерний удар у відповідь, якщо верховне керівництво країни буде ліквідоване. Цей крок став прямою реакцією Пхеньяна на успішні операції США та Ізраїлю в Ірані, де на початку конфлікту було знищено аятолу Алі Хаменеї. Диктатор Кім Чен Ин, який завжди панічно боявся замахів, тепер намагається гарантувати знищення своїх ворогів навіть після власної загибелі.

