Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь

У регіоні численні зсуви та підтовлення будинків

Громадян евакуюють до пунктів тимчасового перебування

У Дагестані оголосили евакуацію понад 4 тис. місцевих жителів через сильні зливи та повінь. Найскладніша ситуація склалася в Дербентському районі, де річка вийшла з берегів і була зруйнована дамба Геджухського водосховища. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Через негоду також обрушився міст на трасі Махачкала – Дербент, рух на ділянці повністю перекрито. Влада повідомляє, що людей, серед яких сотні дітей, розміщують у пунктах тимчасового перебування та у родичів.

Окрім цього, в регіоні зафіксовані зсуви ґрунту. В одному з населених пунктів зруйновано житловий будинок, є загибла. Екстрені служби працюють у посиленому режимі, зокрема у Махачкалі та кількох районах республіки.

Як повідомлялось раніше, у столиці Дагестану, Махачкалі оголошено надзвичайний стан через масштабну повінь, спричинену сильними опадами.

За даними регіонального управління МНС, без електроенергії залишилися понад 327 тис. людей у 283 населених пунктах.

Влада називає ситуацію «критичною», але проблема не нова. Регіон регулярно затоплюється через хаотичну забудову та відсутність нормальної зливової каналізації.

При цьому на боротьбу з паводками вже виділяли сотні мільйонів рублів, а підготовку до сезону особисто контролював Володимир Путін.