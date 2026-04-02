Стихія обвалила міст в Італії та паралізувала рух

Переправу знесло потоком води, регіон залишився без прямого сполучення

У центральній Італії через сильні дощі та підйом рівня води в річках обвалився міст на автомагістралі «Адріатика». Про це повідомляє «Главком» на з посиланням на італійське видання ANSA.

April 2, 2026

Інцидент стався на мосту через річку Тріньйо. За даними місцевої влади, руйнування сталося внаслідок різкого підйому рівня води після тривалих злив.

Автомагістраль закрили ще напередодні — у середу, коли почали фіксувати небезпечні зміни стану конструкції. Попри це, потужний потік води зрештою зруйнував переправу.

Обвал мосту фактично перервав пряме транспортне сполучення з регіоном Абруццо, що створило серйозні логістичні труднощі.

Негода також спричинила інші наслідки. Річка Карпіно вийшла з берегів і затопила частину провінційної дороги №45.

Водночас у річці Офанто зафіксовано критично високий рівень води. У провінції Фоджа оголосили тривогу через загрозу переповнення дамби на озері Оккіто.

Стихія продовжує впливати на центральні та південні регіони країни, де служби цивільного захисту перебувають у стані підвищеної готовності.

