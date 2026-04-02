Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стихія обвалила міст в Італії та паралізувала рух

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Повінь знищила міст в Італії
фото: ansa.it

Переправу знесло потоком води, регіон залишився без прямого сполучення

У центральній Італії через сильні дощі та підйом рівня води в річках обвалився міст на автомагістралі «Адріатика». Про це повідомляє «Главком» на з посиланням на італійське видання ANSA.

Інцидент стався на мосту через річку Тріньйо. За даними місцевої влади, руйнування сталося внаслідок різкого підйому рівня води після тривалих злив.

Автомагістраль закрили ще напередодні — у середу, коли почали фіксувати небезпечні зміни стану конструкції. Попри це, потужний потік води зрештою зруйнував переправу.

Обвал мосту фактично перервав пряме транспортне сполучення з регіоном Абруццо, що створило серйозні логістичні труднощі.

Негода також спричинила інші наслідки. Річка Карпіно вийшла з берегів і затопила частину провінційної дороги №45.

Водночас у річці Офанто зафіксовано критично високий рівень води. У провінції Фоджа оголосили тривогу через загрозу переповнення дамби на озері Оккіто.

Стихія продовжує впливати на центральні та південні регіони країни, де служби цивільного захисту перебувають у стані підвищеної готовності.

Нагадаємо, що грецький острів Крит опинився в епіцентрі масштабної хвилі африканського пилу, яка суттєво погіршила якість повітря та ускладнила роботу транспорту.

Теги: Італія міст повінь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua