Стихія обвалила міст в Італії та паралізувала рух
Переправу знесло потоком води, регіон залишився без прямого сполучення
У центральній Італії через сильні дощі та підйом рівня води в річках обвалився міст на автомагістралі «Адріатика». Про це повідомляє «Главком» на з посиланням на італійське видання ANSA.
Інцидент стався на мосту через річку Тріньйо. За даними місцевої влади, руйнування сталося внаслідок різкого підйому рівня води після тривалих злив.
Автомагістраль закрили ще напередодні — у середу, коли почали фіксувати небезпечні зміни стану конструкції. Попри це, потужний потік води зрештою зруйнував переправу.
Обвал мосту фактично перервав пряме транспортне сполучення з регіоном Абруццо, що створило серйозні логістичні труднощі.
Негода також спричинила інші наслідки. Річка Карпіно вийшла з берегів і затопила частину провінційної дороги №45.
Водночас у річці Офанто зафіксовано критично високий рівень води. У провінції Фоджа оголосили тривогу через загрозу переповнення дамби на озері Оккіто.
Стихія продовжує впливати на центральні та південні регіони країни, де служби цивільного захисту перебувають у стані підвищеної готовності.
