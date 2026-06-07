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У США на фестивалі сталася стрілянина: є поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США на фестивалі сталася стрілянина: є поранені
Поліцейські на місці стрілянини поблизу фестивалю в Толедо
фото: AP

Двоє із постраждалих людей перебувають у критичному стані

Поблизу місця проведення щорічного громадського фестивалю Олд-Вест-Енд у місті Толедо, штат Огайо, сталася масова стрілянина. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Внаслідок інциденту поранення дістали щонайменше 12 людей, двоє з яких перебувають у критичному стані. 

За попередніми даними правоохоронців, вогонь відкрили щонайменше двоє осіб, які, ймовірно, стріляли один в одного. Поліція наразі проводить активні пошуки підозрюваних. На інцидент уже відреагував губернатор Огайо Майк ДеВайн, заявивши, що літні фестивалі мають залишатися безпечними місцями для родинного відпочинку, а не майданчиками для насильства.

Очевидці розповідають, що перші звуки пострілів пролунали під час виступу музикантів у місцевому дендрарії, що змусило натовп панічно шукати укриття. Один із відвідувачів, колишній військовий медик ВМС США Кевін Беррі, розповів, що бачив, як після стрілянини нападники кинули пістолет за кілька метрів від нього. Чоловік одразу почав надавати першу допомогу пораненим, які були розкидані по території парку, до приїзду додаткових екіпажів екстрених служб.

Фестиваль Олд-Вест-Енд є традиційним дводенним заходом в історичному районі Толедо, який офіційно відкриває сезон літніх свят у місті та збирає тисячі людей на виступи з живою музикою та екскурсії.

Нагадаємо, увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Зауважимо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.

Теги: США стрілянина

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