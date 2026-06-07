Навколо розкішного курорту доньки та зятя Трампа в Албанії спалахнув масштабний скандал

На фоні скандалу прем'єр-міністр Албанії наполягає, що проєкт ще не розпочався, і що його «вплив на навколишнє середовище ще розглядається»

Дочка американського президента Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер опинилися в центрі гучного скандалу через масштабний інвестиційний проєкт на узбережжі Албанії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Йдеться про створення елітного туристичного напрямку, який охоплює острів Сазан – колишню комуністичну військову базу, та заповідну зону Піше Поро-Нарта. Проєкт викликав гостру критику з боку екологічних організацій та спровокував масові протести і сутички з поліцією у столиці Тирані під гаслом «Албанія не продається».

Особливе занепокоєння викликає намір забудувати незаймані території заповідного ландшафту Вйоса-Нарта, де гніздяться понад 200 видів птахів, зокрема рожеві фламінго, а також мешкають рідкісні тюлені-монахи та морські черепахи. Активісти місцевої організації PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania) та директор європейського екологічного фонду BirdLife Аріель Бруннер заявили про виявлення нелегальних робіт на заповідних пляжах. За їхніми словами, важка техніка вже заблокувала припливний протік між лагуною та морем і незворотно пошкодила піщані дюни, попри відсутність будь-яких офіційних дозволів чи ліцензій на будівництво.

PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania) – це найстаріша та одна з найвідоміших неурядових природоохоронних організацій Албанії, заснована в червні 1991 року.

Основна місія організації – захист біорізноманіття, збереження дикої природи та екологічна просвіта.

Частково негативна реакція в Албанії пов'язана зі зміною екологічного законодавства країни у 2024 році, яка дозволила будівництво п'ятизіркових готелів у межах охоронних природних територій. Екологи називають ці норми одними з найжорстокіших у світі, оскільки вони відкрито звільняють розкішні курорти від обмежень в інтересах багатих інвесторів. Ця правова зміна прямо суперечить нормам ЄС, що гальмує переговори про вступ Албанії до блоку. У Європейській комісії підтвердили, що висловили албанському уряду серйозну стурбованість, після чого міністерство охорони навколишнього середовища Албанії запевнило про тимчасове призупинення робіт.

Водночас, критики звинувачують зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера у використанні його статусу спеціального посланника президента США для ведення приватного бізнесу, адже фінансування проєкту пов'язують із суверенними фондами Саудівської Аравії та Катару, з якими він має офіційні урядові справи. Через ці підозри Спеціальне антикорупційне управління прокуратури Албанії (SPAK) уже розпочало власне офіційне розслідування.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама рішуче захищає інвестиції, заявляючи, що повноцінне будівництво ще не розпочалося, а вплив на довкілля ретельно вивчається міжнародною консалтинговою фірмою. Рама запевнив, що проєкт не «заливатиме бетоном голови фламінго», а доведе можливість гармонійного співіснування елітного туризму та дикої природи. Самі інвестори у згаданій компанії Sazan Real Estate Development LLC зазначають, що поважають державні інституційні процеси та планують здійснити одну з найбільших приватних інвестицій в історії регіону з фокусом на створенні робочих місць.

У той же час Іванка Трамп визнає, що масштаби майбутнього курорту з готелями є майже «лякаючими», хоча й наполягає на делікатній інтеграції об'єктів у місцеву культуру. Екологи ж переконані, що перетворення цілісного заповідного острова та річкової дельти на міську забудову повністю знищить унікальне природне середовище існування диких тварин.

Нагадаємо, у політичних колах Вашингтона зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера, дедалі частіше називають «тіньовим дипломатом», оскільки він продовжує відігравати ключову роль у зовнішній політиці США, поєднуючи це з управлінням багатомільярдним бізнесом.

Попри обіцянки залишити Білий дім, за останні місяці він став фактично незамінною фігурою у переговорах із лідерами України, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Росії. Кушнер бере участь у стратегічних зустрічах по всьому світу як «приватний волонтер», що дозволяє йому уникати обов’язкового декларування доходів та перевірок на конфлікт інтересів, які є неминучими для офіційних державних службовців.