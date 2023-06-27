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Де в Європі найкраще заробити? Євростат оприлюднив корисну інформацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Де в Європі найкраще заробити? Євростат оприлюднив корисну інформацію
Рейтинг країн із найкращим заробітком трохи змінився
Фото: freepik.com

Серед країнах ЄС у Польщі один із найгірших показників по зарплаті – лише 11,5 євро за годину

За даними Євростату, в середньому за одну годину роботи в Європейському Союзі платять по 29,1 євро. Про це свідчать оновлені дані Євростату.

Експерти вирахували середню зарплату за годину в усіх галузях промисловості та компаніях, у яких більше ніж 10 співробітників. Порівняння показує, наскільки великий розрив між найнижчим і найвищим рівнями погодинної оплати праці.

Найбільше за годину платять у Норвегії – 51,1 євро. Трохи нижче у рейтингу Данія – 46,9 євро. І на третьомі місці розташувалась Ісландія – тут платять по 43,3 євро за годину праці.

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Найнижчий рівень оплати у країнах Східної Європи. У Польщі годину праці оцінили в 11,5 євро. Це більш ніж вчетверо менше, ніж у Норвегії. У 2018 році, згідно з такими ж підрахунками Євростату, погодинна вартість робочої сили в Польщі становила 10,1 євро.

Ще нижчі погодинні зарплати у Латвії – 11,1 євро, Угорщині – 10,4 євро та Румунії – 8,5 євро. Країною, де годину праці оцінили найдешевше, є Болгарія – всього 7 євро.

Нагадаємо, влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися та працевлаштовуватися в країні, це мотивує заробітчан робити вибір не на користь Польщі.

Ця країна пропонує набагато кращі умови, а за трудовими договорами у країні працює 25 600 громадян України. Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень 42 тис.)У той же час мінімальна зарплата в Литві вища за польську – це 840 євро брутто (34 тис.грн). У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме 796 євро брутто (32,1 тис.грн).  Середня зарплата у Литві у 2022 році становила 1666 євро брутто (67,3 тис. грн).  Для порівняння у Польщі – 1225 євро брутто (49,5 тис. грн).

Читайте також: Робота в Польщі влітку: зарплати й схеми обману українських заробітчан
Теги: зарплата робота влада

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