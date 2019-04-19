У Консервативній партії США закликали до імпічменту Трампа
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Джордж Конвей назвав Трампа «раковою пухлиною на посаді президента»
Адвокат Джордж Конвей закликає президента США Дональда Трампа піти з посади незважаючи на те, що звіт спецпрокурора Роберта Мюллера не містить доказів підтримки виборчої кампанії Трампа з боку РФ у 2016 році.
Про це повідомляє Politico.
«Адвокат консерватор Джордж Конвей закликав президента Дональда Трампа піти з посади після звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера, ще більше розділяючись у поглядах зі своєю дружиною - радником президента Келліан Конвей», - йдеться у повідомленні.
Джордж Конвей, який не приховує свою зневагу до президента Трампа, стверджує, що, хоча звіт Мюллера виправдав Трампа у питаннях змови (втручання РФ у вибори президента 2016 року - ред.) та перешкоджанні правосуддю, висновки спецпрокурора все одно є підставою для імпічменту.
Джордж Конвей назвав Трампа «раковою пухлиною на посаді президента», яку Конгрес повинен «видалити без затримки».
Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.
Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.
Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.
Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.