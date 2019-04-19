У Консервативній партії США закликали до імпічменту Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Джордж Конвей назвав Трампа «раковою пухлиною на посаді президента»

Адвокат Джордж Конвей закликає президента США Дональда Трампа піти з посади незважаючи на те, що звіт спецпрокурора Роберта Мюллера не містить доказів підтримки виборчої кампанії Трампа з боку РФ у 2016 році.

Про це повідомляє Politico.

«Адвокат консерватор Джордж Конвей закликав президента Дональда Трампа піти з посади після звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера, ще більше розділяючись у поглядах зі своєю дружиною - радником президента Келліан Конвей», - йдеться у повідомленні.

Джордж Конвей, який не приховує свою зневагу до президента Трампа, стверджує, що, хоча звіт Мюллера виправдав Трампа у питаннях змови (втручання РФ у вибори президента 2016 року - ред.) та перешкоджанні правосуддю, висновки спецпрокурора все одно є підставою для імпічменту.

Джордж Конвей назвав Трампа «раковою пухлиною на посаді президента», яку Конгрес повинен «видалити без затримки».

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.