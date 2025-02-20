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ООН відреагувала на скандальну заяву Трампа щодо «нелегітимності» Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ООН відреагувала на скандальну заяву Трампа щодо «нелегітимності» Зеленського
Стефан Дюжаррік прокоментував скандальні заяви Дональда Трампа
фото з відкритих джерел

Твердження Дональда Трампа викликало критику в ООН

Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

«Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів», – сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент ООН Генсек ООН

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