Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли відбудеться другий етап переговорів між США та Росією? Die Zeit назвала дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли відбудеться другий етап переговорів між США та Росією? Die Zeit назвала дату
Перша сесія російсько-американських переговорів завершилася тиждень тому
фото: Reuters

За підсумками перших переговорів американська та російська сторони узгодили чотири пункти

Сьогодні, 25 лютого, представники Сполучених Штатів та Російської Федерації можуть знову зустрітися в Ер-Ріяді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету Die Zeit.

Перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

Читайте також:

Теги: США росія переговори Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Келлог та Зеленський проводять зустріч
Зеленський проводить зустріч із Келлогом: деталі
20 лютого, 16:54
Деякі європейські країни раніше виступали проти того, щоб Україна отримала заморожені активи РФ на купівлю зброї і зберігають таку позицію досі
Bloomberg пояснив, що Європа може застосувати як важіль у переговорах про завершення війни
13 лютого, 21:28
Тепер компанія запрошує до своєї команди виключно громадян України
МЗС відмовило робітникам з Бангладеш у візах для працевлаштування на Закарпатті
10 лютого, 16:18
Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році
Американський дім у Києві припинив роботу
6 лютого, 16:42
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
Держсекретарю США довелось виправдовуватись через заяви Трампа про захоплення Сектора Гази
6 лютого, 00:18
Келлог на початку лютого офіційно став спецпосланцем президента США
Стало відомо, коли Келлог презентує стратегію Трампа для завершення війни в Україні
5 лютого, 15:18
USAID мало таємну кімнату
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
5 лютого, 10:24
США трансформують свою енергетичну політику
Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild
29 сiчня, 08:20
Трамп неодноразово заявив, що зупинить війну в Україні
Європа з «обережним оптимізмом» сприйняла слова Трампа щодо України – Politicо
28 сiчня, 07:58

Політика

Коли відбудеться другий етап переговорів між США та Росією? Die Zeit назвала дату
Коли відбудеться другий етап переговорів між США та Росією? Die Zeit назвала дату
У Франції затримано підозрюваних у нападі на російське консульство
У Франції затримано підозрюваних у нападі на російське консульство
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
Франція готова використати ядерний щит для захисту Європи – The Telegraph
Франція готова використати ядерний щит для захисту Європи – The Telegraph
Суд відмовив провідному медіа-агентству у доступі до заходів президента США
Суд відмовив провідному медіа-агентству у доступі до заходів президента США
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
137K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
13K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
5580
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua