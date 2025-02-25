Коли відбудеться другий етап переговорів між США та Росією? Die Zeit назвала дату
За підсумками перших переговорів американська та російська сторони узгодили чотири пункти
Сьогодні, 25 лютого, представники Сполучених Штатів та Російської Федерації можуть знову зустрітися в Ер-Ріяді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету Die Zeit.
Перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.
Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.
Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.
Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.
До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.
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