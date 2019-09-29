Держдеп пришвидшив розслідування «поштової» справи Клінтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексдержсекретар США Гілларі Клінтон

Колишні посадовці з адміністрації Обами охарактеризували це як «надзвичайно агресивне переслідування»

Державний департамент Сполучених Штатів активізував розслідування справи про використання Гілларі Клінтон особистої пошти для службового листування під час її перебування на посаді держсекретаря в 2009-2013 роках.

Служба дипломатичної безпеки Держдепу в серпні знову почала зв’язуватися з чиновниками, які контактували з Клінтон, повідомивши їх про можливу відповідальність за недавно виявлені інциденти з безпекою. Служба вже спілкувалася з 130 посадовцями, повідомляє The Washington Post.

Розслідування почалося півтора роки тому, але незабаром представники служби перестали звертатися до екс-співробітників відомства.

Як пояснює The Washington Post, співробітникам не загрожує кримінальне переслідування, однак, на думку багатьох, результати розслідування можуть нашкодити їхній репутації.

Колишні посадовці з адміністрації колишнього президента США Барака Обами охарактеризували це як «надзвичайно агресивне переслідування» з боку чинної влади.

Зі свого боку в Держдепартаменті виданню заявили, що діють зі стандартним протоколом розслідування, яке почалося ще за президентства Обами.

«Це не має жодного стосунку до того, хто знаходиться в Білому домі. Йдеться про час, який необхідно для того, щоб переглянути мільйони електронних листів – це близько трьох з половиною років», – заявили газеті в відомстві.

Нагадаємо, ексдержсекретар США Гілларі Клінтон вважає конституційним обов’язком Палати представників Конгресу США розглянути питання імпічменту президента Дональда Трампа.