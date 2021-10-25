Китайці анонсували повітряний електромобіль. Як працює та скільки коштуватиме (відео)

Ротори, що підійматимуть автомобіль у повітря, складатимуться під час використання автівки в якості наземного транспорту

Новинка може з’явитися у продажі вже за кілька років

Китайська Xpeng, що спеціалізується на розробці електромобілів, планує до 2024 років розпочати виробництво електричних пасажирських дронів, які в компанії називають повітряними автомобілями. Про це повідомляє Business Insider.

X2 працює як класичний квадрокоптер. Але його ротори складаються під час руху дорогах, і розкладаються при зльоті. У ньому можуть розміститися дві людини. Xpeng рекламує літаючий автомобіль для використання в міських умовах, наприклад, для поїздок з аеропорту в офіс.

Максимальний час польоту становить 35 хвилин.

Виробник планує продавати повітряний електромобіль приблизно за $157 тис., повідомляє Techcrunch з посиланням на генерального директора компанії Хе Сяопена.

Це вже не перший повітряний проєкт Xpeng. У квітні цього року компанія також презентувала інший електричний дрон - Kiwigogo.

Kiwigogo розрахований на польоти на висоті до кілометра при швидкості до 120 км/год і максимальній силі вітру до 5-6 балів за шкалою Бофорта.

У Xpeng вважають, що такий транспорт буде затребуваним не тільки індивідуальними користувачами, але і, наприклад, в комерційних цілях – для повітряних турів. Також Kiwigogo може стати в нагоді при проведенні рятувальних операцій або як транспорт служби екстреної допомоги.

Раніше повідомлялося, що гібридний автомобіль-літак AirCar уперше здійснив 35-хвилинний тестовий переліт. Політ відбувся між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі.

Спроби запустити масове виробництво автомобілів, що літатимуть, тривають вже декілька років.

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