Перед штурмом Капітолію Трамп радився з Путіним?

Гілларі Клінтон озвучила гучну підозру

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон має намір з'ясувати, чи розмовляв діючий президент Дональд Трамп з російським колегою Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію прихильниками республіканців.

Про це вона заявила під час подкасту You and Me Both, передає The Hill.

Так, колишня опонентка Трампа на виборах в 2016 році хоче отримати записи розмов американського лідера від 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він з Путіним.

Гілларі Клінтон додала в Twitter, що необхідно провести розслідування для встановлення зв'язків Трампа з російським лідером.

Цей крок дозволить відновити збиток, нанесений національній безпеці США, і не допустити, щоб «маріонетка знову зайняла крісло президента», вказала колишній держсекретар.

За словами Клінтон, чотири роки президентства Трампа показали, що він зневажає демократію. Крім того, влаштовані його прихильниками заворушення в Вашингтоні продемонстрували, що так само зневажливо до політичної системи належать і його «спільники», підкреслила вона.

Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.