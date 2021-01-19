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    У світі

    Перед штурмом Капітолію Трамп радився з Путіним?

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    Трампа запідозрили в розмові з Путіним напередодні штурму Капітолію - Перед штурмом Капітолію Трамп радився з Путіним?
    Трампа запідозрили в розмові з Путіним напередодні штурму Капітолію

    Гілларі Клінтон озвучила гучну підозру

    Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон має намір з'ясувати, чи розмовляв діючий президент Дональд Трамп з російським колегою Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію прихильниками республіканців.

    Про це вона заявила під час подкасту You and Me Both, передає The Hill.

    Так, колишня опонентка Трампа на виборах в 2016 році хоче отримати записи розмов американського лідера від 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він з Путіним.

    Гілларі Клінтон додала в Twitter, що необхідно провести розслідування для встановлення зв'язків Трампа з російським лідером.

    Цей крок дозволить відновити збиток, нанесений національній безпеці США, і не допустити, щоб «маріонетка знову зайняла крісло президента», вказала колишній держсекретар.

    За словами Клінтон, чотири роки президентства Трампа показали, що він зневажає демократію. Крім того, влаштовані його прихильниками заворушення в Вашингтоні продемонстрували, що так само зневажливо до політичної системи належать і його «спільники», підкреслила вона.

    Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

    До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

    Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

    Теги: США Путін Дональд Трамп Гілларі Клінтон фінансування розслідування президент
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