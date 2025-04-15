Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ
Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів
фото: Telegram / Курская область

У місті нібито пролунало 10 вибухів, у декількох будинках згодом спалахнула пожежа

У ніч проти 15 квітня дрони атакували російський Курськ. На фото, які опублікувала влада міста, помітно, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, автівки. Як передає «Главком», про це повідомляє влада Курської області в телеграмі.

За повідомленням місцевих, у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. У декількох будинках згодом спалахнула пожежа. Пошкоджень також зазнали приватні будівлі.

Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ фото 1
фото: Telegram / Курская область
Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ фото 2
фото: Telegram / Курская область
Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ фото 3
фото: Telegram / Курская область

Місцеві жителі повідомляли про «активну роботу» систем протиповітряної оборони в місті. За їхніми словами, перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля.

12 фото
На весь екран
фото: Telegram / Курская область

Як повідомили в оперативному штабі Курської області, через атаку безпілотників начебто загинула 85-річна жінка, а ще девʼять людей буцімто зазнали поранень. В атаці звинувачують Україну.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня у Росії пролунали вибух. Як стало відомо з російських телеграм-каналів, під атакою дронів опинився Курськ, повідомляє «Главком».

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Так, Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів. Про це передає «Главком». Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 українських дронів за минулу ніч.

Зокрема, над Курською областю нібито було збито 109 БпЛА, над Воронезькою – три, по одному – над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.

Читайте також:

Теги: Курщина дрон безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Рарог-10»
До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики
12 квiтня, 06:10
За словами литовських прикордонників, для реалізації оборонного проєкту шукатимуть інші шляхи фінансування
ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні «стіни дронів»
7 квiтня, 13:39
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві внаслідок дронової атаки РФ, 23 березня 2025 рік
Стало відомо, скільки жителів зруйнованого будинку у Києві звернулися за допомогою
4 квiтня, 17:02
На Сумщині Зеленський відвідав командні пункти двох бригад
Зеленський нагородив захисників, які воюють на Курщині (фото)
3 квiтня, 22:46
Рятувальники загасили пожежі на всіх обʼєктах
У Полтаві сталися масштабні пожежі після атаки росіян
28 березня, 07:01
Boeing виграв контракт на винищувач F-47 наступного покоління
Що відомо про нові винищувачі шостого покоління, які анонсував Трамп
24 березня, 07:25
Партизани руху «Атеш» завадили перекиданню техніки
Партизани «Атеш» здійснили диверсію на російській залізниці
23 березня, 06:46
Дрон врізався в квартиру на 17 поверсі місцевого ЖК
Російський Ростов-на-Дону під атакою БпЛА: дрон врізався в багатоповерхівку (відео)
21 березня, 23:17
Українські сили оборони часто застосовують синю або жовту стрічку для ідентифікації своїх підрозділів
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
20 березня, 05:34

Соціум

«Влітку буде хаос»: керівники авіакомпаній ЄС попередили мандрівників
«Влітку буде хаос»: керівники авіакомпаній ЄС попередили мандрівників
Вчені вперше виростили зуби людини у лабораторії
Вчені вперше виростили зуби людини у лабораторії
РФ вперше засудила військового, який добровільно здався в полон ЗСУ
РФ вперше засудила військового, який добровільно здався в полон ЗСУ
Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ
Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ
Контрабанда диких кішок з України до ЄС: на Майорці арештовано пару
Контрабанда диких кішок з України до ЄС: на Майорці арештовано пару
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
45K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
22K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
13K
Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ
9196
«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua