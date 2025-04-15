Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ

У місті нібито пролунало 10 вибухів, у декількох будинках згодом спалахнула пожежа

У ніч проти 15 квітня дрони атакували російський Курськ. На фото, які опублікувала влада міста, помітно, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, автівки. Як передає «Главком», про це повідомляє влада Курської області в телеграмі.

За повідомленням місцевих, у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. У декількох будинках згодом спалахнула пожежа. Пошкоджень також зазнали приватні будівлі.

фото: Telegram / Курская область

фото: Telegram / Курская область

фото: Telegram / Курская область

Місцеві жителі повідомляли про «активну роботу» систем протиповітряної оборони в місті. За їхніми словами, перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля.

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фото: Telegram / Курская область

Як повідомили в оперативному штабі Курської області, через атаку безпілотників начебто загинула 85-річна жінка, а ще девʼять людей буцімто зазнали поранень. В атаці звинувачують Україну.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня у Росії пролунали вибух. Як стало відомо з російських телеграм-каналів, під атакою дронів опинився Курськ, повідомляє «Главком».

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Так, Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів. Про це передає «Главком». Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 українських дронів за минулу ніч.

Зокрема, над Курською областю нібито було збито 109 БпЛА, над Воронезькою – три, по одному – над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.